Madagascar: Tir à l'arc / Stage - Dix-neuf coaches de niveau 1 diplômés

Première activité. La Fédération malgache de tir à l'arc, fondée en 2017, a organisé son premier stage réservé aux entraîneurs de niveau 1, du 16 au 23 février à Ivandry.

Dix-sept sur les dix neuf stagiaires qui ont suivi le stage axé sur le développement des structures nationales, ont réussi leurs examens. Le stage a été dirigé par l'expert de la fédération internationale en charge du développement en Afrique, Khaled Lamandé, et financé par la Solidarité olympique.

« Après ma première visite qui consistait à rencontrer des dirigeants du Comité olympique et du ministère des Sports, nous avons entamé les activités de lancement de la discipline », souligne Khaled Lamandé. « Nous avons d'abord donné à ces entraineurs des cours théoriques en salle sur les connaissances générales, la manière de pratiquer et surtout d'enseigner. Nous avons procédé, par la suite, à des séquences de tirs, la manière de se concentrer. Et c'est aux stagiaires de créer plus tard des clubs », poursuit le technicien algérien.

« Après ce stage pour entraîneurs, nous enchainerons nos activités par des formations des officiels et des athlètes, la création de clubs dans les régions et l'organisation des championnats avant les Jeux africains en août », indique le président de la Fédération malgache, Luc Findrama. Le poste du premier responsable technique national a été confié à Michael Christopher Beckett, un résident britannique, qui s'est proposé lors d'une Porte ouverte organisée par la fédération après sa création. L'instance nationale compte actuellement soixante archers et cinquante arcs. Deux clubs existent jusqu'à présent, un dans la capitale et l'autre à Toliara.