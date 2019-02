Soudan: Graham rencontre le directeur de l'UNESCO et la délégation du patrimoine mondial

Khartoum, 25 — Le sous-secrétaire du ministère de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, Dr. Graham Abdelkader, le directeur du bureau de l'UNESCO à Khartoum, Dr. Pavel Krobkin et la délégation du patrimoine mondial, en présence du directeur général de l'Autorité générale des antiquités et des musées, Abdul Rahman Ali ont visité les sites Al-Bajrawia et Jabal Al-Barkal, qui s'inscrits au patrimoine mondial.

Le sous-secrétaire a assuré l'importance du patrimoine en tant qu'histoire et civilisation du pays profondément et enraciné, soulignant l'engagement du ministère de la préservation et protection confirmant son importance économique.

Pour sa part, la délégation du Conseil du patrimoine mondial a examiné ce qui avait été fait lors de leur visite des sites d'Al-Bajrawia et Jabal Al-Barkal, en décrivant les patrimoines comme révélant la grandeur du Soudan.