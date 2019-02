Sénégal: Coalition Idy 2019 - Au cœur de la caravane orange

Après 21 jours de campagne au rythme de caravane orange dans les coins les plus reculés du Sénégal, Sud Quotidien revient sur quelques faits survenus lors de la tournée du candidat Idrissa Seck à l'intérieur du pays. Mais aussi fait découvrir à ses lecteurs, des hommes de confiance de l'ancien Premier ministre.

YANKHOBA DIATTARA SUR LA FORME D'IDRISSA SECK

La caravane Orange, c'est le style de campagne électorale qu'Idrissa Seck a choisi pour aller à la rencontre des Sénégalais. Ainsi, du 3 au 21 février, c'est plus de 6000 Kilomètres parcourus à travers le Sénégal parfois dans des conditions très difficiles du fait de l'état de dégradation de certaines voies d'accès et des conditions climatiques hostiles du fait de la forte chaleur.

Cependant, en dépit de toutes contraintes, le candidat Idrissa Seck n'a jamais montré le moindre signe de fatigue. Toujours, debout dans son véhicule à l'entrée de habitations, sourire aux lèvres, bras suspendus à l'air, vers le côté droit, la main gauche en signe de salutation ou de jubilation sous les acclamations d'une foule de partisans en liesse.

Pour savoir le secret de cet état de forme du président du parti Rewmi, il n'y a pas plus indiqué que son fidèle compagnon et coordonnateur de campagne, Yankhoba Diattara. «Le président est un grand sportif, en plus, il est aussi très motivé. Je pense que c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, il ne sent même pas la fatigue malgré le rythme extrêmement dur des caravanes.

Il porte tout avec courage, détermination, avec hargne et l'intime conviction qu'il va gagner haut la main l'élection du 24 février». Poursuivant son propos, le coordonnateur de campagne électorale de la Coalition Idy2019 ajoute au sujet des heures de récupération de son mentor.

«Souvent, on se couche à trois, quatre, voire cinq heures du matin comme le mardi 19 février dernier à Touba. Puisque, à quatre heures du matin, il était encore à Taïf ce qui ne lui a pas empêché d'être prêt à midi pour commencer son programme de la journée qui a débuté par des audiences et à 13 heures, la caravane.

Tout ceci pour dire que c'est un rythme extrêmement soutenu mais l'importance c'est qu'il est extrêmement motivé du fait de l'engagement du peuple sénégalais dans sa globalité, les femmes, les adultes, les anciens et surtout la jeunesse qui le dope».

«Il se réveille naturellement comme tout bon musulman à l'aube pour prier parce qu'il est un grand croyant très attaché aux principes de l'islam.

Ce qui fait que ses heures de réveil sont connues ce qui fait qu'il n'est pas de temps de repos pour la simple raison, qu'il arrive très souvent qu'il reste éveillé jusqu'à des heures très tardives de la nuit», conclut Diattara.

IDY ET LES FOYERS RELIGIEUX

Au-delà des foules que drainent ses caravanes orange dans la plupart des localités parcours à l'intérieur du pays, la campagne électorale du candidat de la coalition Idy2019 a été également des moments forts de séduction des grands électeurs notamment les guides religieux et autres personnalités porteuses de voix.

Depuis le 4 février dernier, date à laquelle, il a commencé sa caravane orange, le candidat Idrissa Seck a effectué pas de moins de 40 visites de courtoisie à des dignitaires religieux et coutumiers parfois dans les coins les plus reculés du pays.

Et à chacune de ces étapes, le candidat a sollicité les prières pour le bon déroulement du scrutin de demain et la victoire de sa coalition dès le premier tour. Le fait le plus marquant de ces visites de courtoisie reste sans nul doute les passages dans les résidences de Khadimou Rassoul.

En effet, au niveau de ces maisons dédiées au fondateur du mouridisme, donc siège de la communauté Mouride au niveau local, Idrissa Seck est non seulement reçu avec tous les honneurs aussi obtenu l'engagement du responsable moral du soutien de tous les talibés Mourides au niveau local à sa candidature .

Dans certaines localités comme Touba, Darou Mousty, Ndiassane, Nguith et Yoff pour ne citer que ces cités religieuses, le candidat Idrissa Seck a profité de sa présence pour se recueillir au niveau des mausolées des vénérés guides avant d'accomplir sa prière de la mijournée dans la grande mosquée de la localité.

BABACAR NDAO, LA BOUSSOLE DU CORTÈGE D'IDRISSA SECK

Il fait partie certainement de ceux qui ont plus dépensé de calories lors de cette campagne électorale dans l'équipe du candidat de la coalition Idy2019. Du jour, son activité se résume à courir, à faire la navette entre la voiture précurseur et la 4X4 de candidat Idrissa Seck.

Lui, c'est Babacar Ndao. Chef du protocole du cortège de la coalition Idy2019, l'homme s'identifie par sa casquette noire toujours collée sur sa tête et des lunettes de soleil pour se protéger de la poussière. Militant du Grand Parti de Malick Gakou dont il assure d'ailleurs le protocole, Babacar Ndao, est ingénieur en technologie.

YANKHOBA DIATTARA, LE CERVEAU DE LA COALITION IDY2019

Dans l'entourage du candidat Idrissa Seck, il n'est plus à présenté. Cependant, cela ne fait pas de lui un bavard. Toujours discret, effacé mais très jovial, lui, c'est Yankhoba Diattara. Fidèle compagnon de longue date du candidat Idrissa Seck, l'- homme a tout le temps des lunettes claires et la casquette orange.

Dans l'équipe de campagne du candidat Idrissa Seck, il joue en quelque sorte le rôle du cerveau en tant que coordinateur de la caravane Orange. Son travail consiste à définir l'itinéraire, les arrêts à observer au niveau de toutes les localités.

C'est lui également qui organise la mise en relation entre le candidat Idrissa Seck et les responsables locaux partout où passe la caravane Orange. Après plus 6000 kilomètres parcourus à travers le pays, Yankhoba Diattara est plus que sûr du triomphe de son candidat au soir du 24 février.

CHEIKH NDIAYE, DANS LA PEAU DE L'ANGE GARDIEN

Avec sa grande taille, l'homme incarne le respect. Dans le cadre des caravanes Orange du candidat Idrissa Seck, il se fait toujours remarquer par sa position lors des bains de foule. Accroché à la 4X4 Prado transportant le candidat Idrissa Seck, Cheikh Ndiaye est l'ange gardien du président Idrissa Seck.

Ancien inspecteur principal de police, ce pur produit de la Bip (Brigade d'intervention polyvalente), a une lourde responsabilité sur ses épaules. En sa qualité de coordonnateur de la sécurité de la coalition Idy2019, il est toujours débout.

Lampe torche en main, il scrute les moindres mouvements hostiles dans la foule à chaque accueil populaire du candidat Idrissa Seck.

L'homme jouit également d'une bonne image dans l'équipe presse qui a accompagné le candidat Idrissa Seck grâce à un traitement de faveur qu'il accorde aux journalistes en les laissant à chaque fois que de besoin s'approcher de son président.

ABDOULAYE SECK, «BODYGUARD» ET «CHAUFFEUR» DE SON PÈRE

Dans la foule, c'est à peine qu'on le distingue. Il n'a rien d'un agent de sécurité. Longue barbe, taille moyenne pour ne pas dire petite, Abdoulaye Seck nonobstant de ses traits physiques qui le renvoient à un oustaz, fait partie des éléments incontournables dans la sécurité du candidat Idrissa Seck sous le commandement de l'inspecteur Cheikh Ndiaye.

Fils du candidat Idrissa Seck, Abdoulaye Seck s'est fortement impliqué dans la campagne de son père dans la sécurisation du convoi avec les autres membres de la sécurité sous les ordres de l'inspecteur de police Cheikh Ndiaye. Il est également arrivé à plusieurs reprises qu'il prenne le volant de la 4X4 Prado transportant son papa.