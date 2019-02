Afrique: Orange lance « Sanza », le mobile qui démocratise l'accès à internet sur le continent

A l'occasion du Mobile World Congress, Orange s'associe à KaiOS Technologies et UNISOC pour commercialiser un mobile à reconnaissance vocale à 20 dollars, dans 16 pays d'Afrique et du Moyen-Orient : Botswana, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Jordanie, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Sierra Leone et Tunisie.

Un smart feature phone 3G à un prix attractif

Dès Avril 2019, les clients d'Orange au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire auront accès à une nouvelle catégorie de téléphones intelligents fonctionnant sous KaiOS, le système d'exploitation de KaiOS Technologies. Les autres pays suivront dans le courant de l'année 2019.

Sanza sera commercialisé avec une offre (voix/SMS/data) à environ 20$ (tarif différent selon les pays), ce qui permettra à de nombreux clients d'optimiser leur budget.

Sanza c'est la simplicité d'un feature phone équipé de la plate- forme UNISOC SC7731EF avec une durée de batterie supérieure à 5 jours, la 3G+, une torche, le wifi et le bluetooth, combinée à des fonctionnalités avancées proches d'un smartphone.

Des fonctionnalités avancées sur mesure pour les Africains

Grâce à Google Assistant, Sanza surmonte les freins à l'accès à l'internet mobile, liés aux langues et à l'alphabétisation. Les clients peuvent accéder aux applications et à de multiples informations simplement par la voix : en français et en anglais, peu importe l'accent.

D'autres langues sont à venir courant 2019. Le menu du téléphone est déjà disponible en arabe, swahili, portugais, anglais et français.

Ce nouveau mobile permettra également d'accéder aux applications telles que Twitter, Facebook, YouTube, Google Search et Google Maps ; sans oublier Orange Money, l'offre de transfert d'argent et de services financiers et Orange & Moi, l'application qui permet notamment de suivre sa consommation mobile.

Pour Alioune Ndiaye, Directeur Général d'Orange Middle East and Africa : « Sanza est une preuve concrète de la capacité d'Orange à être un acteur majeur de l'inclusion digitale en Afrique et au Moyen-Orient.

Avec son accès à internet en mode vocal et son prix attractif autour de 20$, j'ai la conviction que ce mobile 3G et bientôt 4G, est un levier puissant pour développer l'accès à internet pour tous en Afrique.»

D'après Gérard Lokossou, Directeur Général d'Orange République Démocratique du Congo : « Le taux de pénétration du smartphone en RDC est encore assez faible, soit 30% contre une moyenne de 50% sur le Continent.

Le développement du paiement mobile via Orange Money, le lancement de la 4G+ en 2018 et notre politique de généralisation de la 3G sur l'ensemble du territoire sont autant de facteurs pour booster la pénétration des smartphones en RDC.

La commercialisation prochaine du Sanza à un prix abordable illustre bien cette stratégie de démocratisation de l'accès à Internet dans le pays ».

Pour Sebastien Codeville, CEO de KaiOS Technologies : »Notre mission est d'aider à combler le fossé digital en amenant la connectivité mobile aux milliards de personnes n'ayant pas encore accès à Internet dans les pays émergents mais également à ceux dans les pays développés qui sont à la recherche d'une alternative aux smartphones.

Sanza par Orange marque une étape importante dans l'accomplissement de cette mission, nous aspirons à un beau succès en Afrique grâce à son prix attractif, ses caractéristiques et fonctionnalités uniques mais également grâce à la forte présence d'Orange dans la région. »

Orange est présent dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 120 millions de clients. Avec 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, cette zone est une priorité stratégique pour le Groupe.

Orange Money, son offre de transfert d'argent et de service financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte 40 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.