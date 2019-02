Madagascar: Musique - Farakely dévoile « Nofiko », son second opus

Suite logique de « Tafaray isika roa », Farakely vient de sortir « Nofiko » son second album. Une concrétisation de ses rêves artistiques avec ses complices de scène.

Après quatorze mois de silence radio, Farakely renoue avec ses fans! Le week-end aura été marqué par la sortie en grande pompe de son second album. Loin des grandes scènes, elle a choisi de rencontrer ses inconditionnels au « Karibotel » Analakely tout au long de la journée du samedi. Rencontres, découverte artistique, séance de dédicace, « cover » et « showcase », c'est dans une ambiance des plus conviviales qu'elle a décidé de partager son « Nofiko » au large public.

Un opus de 15 titres, entre le folk, le country, ses styles de prédilection le tout est saupoudré de soul nous offre une couleur « arc en ciel ». Non « Nofiko » n'est pas un titre éponyme mais ce mot résume tout simplement ses aspirations musicales dans tous ses états.

L'amour. L'amour, elle en a à revendre, toujours et encore, ce thème qui ne tarit jamais, elle ne s'en lasse pas. L'amour entre deux personnes, le patriotisme, l'amitié, rien n'échappe à la plume de la chanteuse. Effectivement, la majeure partie des morceaux figurant dans l'album a été écrite par Fara Randrianarivo, de son vrai nom. Entre autres, Do Rajohnson a apposé sa signature, tout comme Mbasalala Zafimaneva et Mamy Ramamonjy ainsi que Jean C. Randrianarivo.

S'entourant des meilleurs, elle a su donner plus de consistance à cet album en utilisant plus d'instruments que d'habitude. Si la guitare est son instrument par excellence, cette fois, elle sort la grosse artillerie avec l'accordéon de Jahleky, les percussions de Jack Thierry, la basse, le saxophone de Andry Mika, le violon, le clavier... bref, du grand complet qui donne encore plus de « feeling » à ses chansons.

Force est de constater une grande évolution de la chanteuse en train de gravir les marches vers le professionnalisme. Un bon travail qui mérite largement l'intérêt des mélomanes amateurs de musique de variété. Pour découvrir l'album, rendez-vous dans les boutiques car Farakely donnera le temps à ses inconditionnels pour plonger dans son monde à elle avant les prochains spectacles. Effectivement, si le public tananarivien devra encore prendre son mal en patience jusqu'au mois de juin, Farakely et son équipe iront d'abord à Antsirabe, Mahajanga et Toamasina.