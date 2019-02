Madagascar: Rakotozafy Haja - « Il faut accélérer le développement du Vakiniadiana »

Rakotozafy Haja tient au développement du Vakiniadiana.

Les citoyens du Vakiniadiana (District de Manjakandriana) ont été nombreux à se rendre aux urnes lors de la dernière élection présidentielle. Malgré ce choix non contesté, « tout le monde reconnait, actuellement, qu'il est temps de réunir la force pour se concentrer sur le vrai développement, stricto sensu, du District de Manjakandriana », dixit Rakotozafy Fy Haja, lors d'une interview qu'il nous a accordée hier. D'après lui, compte tenu du retard accumulé durant les vingt dernières années, « le développement de ce district ne peut plus attendre, et cela ne se fera plus jamais avec une idéologie ou une pratique politique politicienne mal placée, souvent basée sur le culte de personnalité ». Il invite tous les citoyens du Vakiniadiana à abandonner la connivence, le favoritisme, le corporatisme politique afin d'œuvrer ensemble pour le développement durable du district, et que le proverbe « izay mitambatra vato » soit concrètement exaucé.

Critères. Au vu des deux prochaines élections de proximité, Rakotozafy Haja, soutenu par les élites de Vakiniadiana, réclame haut et fort que les candidats potentiels aux différents postes clés dans le district de Manjakandriana devraient, au moins, remplir quelques critères. Il faut qu'ils soient patriotes et responsables, et connaissent les principaux problèmes rencontrés et subis par les citoyens. Ils doivent, dans cette optique, avoir la capacité de collaborer avec la population locale pour y mettre en place un système permettant de trouver des solutions pérennes et adaptées à ses attentes. Par ailleurs, lesdits candidats doivent faire preuve d'intégrité et d'écoute vis-à-vis de cette même population, sans oublier le leadership dans la mise en œuvre des projets et des actions liés au développement. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'ils « aiment partager » et aient une forte connaissance et une bonne expérience pour être à même de balancer les intérêts communs et les intérêts particuliers. Rakotozafy Haja déclare qu'il est prêt à appuyer « sans condition » toute personne qui remplit les critères susmentionnés, « au nom de l'intérêt de la population de Vakiniadiana » afin que « cette dernière puisse jouir, dorénavant, d'un développement durable et équitable ».