Soudan célèbre la journée mondiale du tourisme arabe

Khartoum, 25 — Le ministère de la culture et du tourisme et des antiquités en collaboration avec l'unité des agences ont célébré, dimanche à Khartoum, la journée du tourisme arabe, le jour qui marque la naissance du voyageur arabe Ibn Battuta, sous le slogan, le tourisme et le développement durable.

Lors des cérémonies, les unités des agences et les ministères ont présenté leur discours, le sous-secrétaire du ministère de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, Dr. Graham Abdelkader a fait point aux grands potentiels touristique du Soudan de réserves naturelles, des zones de patrimoine et des musées.

Il est à noter qu'il présenté un papier sur l'effets du tourisme dans le développement durable et un film documentaire sur le voyageur arabe Ibn Battuta.