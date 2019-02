Tunisie: Les «Sang et Or» en démonstration

Quitter l'épreuve au stade des huitièmes de finale n'a presque jamais été dans les traditions de ce club, considéré non seulement comme l'une des trois superpuissances du handball tunisien, mais aussi comme l'un des plus grands spécialistes de la Coupe.

Inconsolables, les Clubistes le sont sans doute, d'autant plus qu'ils ont, entretemps, hypothéqué leurs chances en championnat. Un malheur n'arrive jamais seul, dit-on. Mais, in fine, les gars de Bab Jedid, de surcroît rajeunis, n'ont pas à rougir de leur défaite, pour avoir été éliminés, vendredi, par plus forts qu'eux.

En effet, les «Sang et Or», largement supérieurs à tous les nivaux, ont, de nouveau, sorti leur artillerie lourde, qu'on sait capable, par les ravages qu'elle peut provoquer, de torpiller les citadelles les plus lourdement cimentées. «L'orage a commencé un peu plus tôt que d'habitude, lorsque les camarades de l'inusable Aymen Hammed, forts d'une défense dans un grand jour (et cela compte énormément en handball), se sont installés dans le camp adverse, le bombardant de toutes parts, allant jusqu'à prendre une avance de cinq buts au coup de sifflet final de la première mi-temps (13-8), et cela grâce notamment à un diable appelé Oussama Boughanmi et, à un degré moindre, Aymen Hammed, Oussama Jaziri et Tarek Jallouz. A la reprise, l'EST, beaucoup mieux organisée, poursuivra sa domination, en haussant l'écart jusqu'à six points (19-13 à la 39'), après avoir tiré profit du réveil fracassant de Abdelhak Ben Salah et de la rentrée tonitruante de Jaber Yahiaoui, stars incontestées de cette seconde période de jeu, pour avoir marqué, à elles seules, la presque totalité des buts espérantistes, dont certains sur des actions personnelles de haute facture. Au milieu de cette domination écrasante qui a tourné, par moments, à la démonstration, d'aucuns commençaient à s'attendre à voir le CA subir une belle raclée, surtout que son «number one», Zaïed, était mis sous l'éteignoir.

Que nenni, car l'EST, sans doute assurée de la victoire, tomba subitement dans le piège de la facilité, alors que son entraîneur, Najib Ben Thayer, s'amusait à faire tourner son très riche effectif. Ce dont profitèrent les Clubistes pour revenir à trois points, sous l'impulsion du véloce ailier Hamza Mhadhebi (3 buts en 5 minutes) et les jeunes Oussama Rmigui et Firas Jelidi, avant de voir Yahiaoui et Ben Salah (encore eux) resaler la note. Non, le CA l'a vraiment échappé belle et l'EST reste confortablement installée sur la voie royale.

En marge du match

Les réalisateurs de l'EST : Boughanmi (6), Ben Salah (5), Yahiaoui (3), Jallouz (3), Hammed (2), Jaziri (2), Abdelli (1) et Aïssa (1).

- Les réalisateurs du CA : Zaïed (4), Mhadhebi (4), Slama (3), Sebti (3), Lagha (2), Majdoub (2), Rmigui (1) et Jelidi (1)

- Nombre de penalties transformés : EST (2 par Boughanmi) et CA (2 par Rami Sebti)

- Nombre de penalties ratés : EST (zéro) et CA (2 par Mhadhebi et Sebti)

- Nombre d'avertissements : EST (2), CA (3 dont un carton jaune pour l'entraîneur adjoint Yosri Ghali)

- Nombre de sorties pour 2 minutes : EST (5), CA (4+1 carton rouge pour Kouni)

- Excellent arbitrage de la paire Ismaïl Boualloucha-Ahmed Sassi

- Arrêts des gardiens de but : Amine Bedoui (9 dont 2 penalties) et Seïfeddine Zaïri (6)

- Un avertissement a été infligé aux supporters clubistes pour jet de pièces de monnaie sur le parquet. En cas de récidive, leur équipe aurait fait l'objet d'une suspension de deux minutes, comme le stipulent les réglements en vigueur de la fédération.

- De tous les joueurs utilisés par les deux équipes, seuls Mahmoudi (EST) et Boutoffaha (CA) n'ont inscrit aucun but.

A la lumière de ce match, et toutes compétitions confondues, l'EST n'a jusqu'à présent subi aucune défaite (contre trois pour le CA).