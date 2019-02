Tunisie: Au goût d'une défaite

CSHL : Kasmi, Ben Rajah, Ouni, Boulaabi, Abboud, Meskini, Belhadj, Kanzari, Sangari, Masenipi, Koudhaii

JSK : A.Frioui, Bacha, Junior, Ben Dahnous, Bouchniba, R.Frioui, Traoui, Aouichi, Sassi, Salhi, Silla

Match spectaculaire au Stade Municipal de Hammam-Lif. Dans ce duel des mal classés, le CSHL (13e) et la JSK (12e) ont offert un match nul dans un stade qui sonnait creux. Les locaux sont parvenus à sauver le point du match nul face à une équipe kairouanaise qui avait pourtant les cartes en main pour s'imposer sans trop de soucis. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à arracher une victoire si importante dans la course au maintien.

En dépit de la tension palpable dans les deux camps et l'obligation de résultat pour les deux équipes, on a assisté à une bonne partie. Au début de la rencontre, la JSK a mis le ballon sur terre et a commencé à construire proprement son jeu. Les attaquants aghlabides ont opéré un pressing assez haut. Chose qui a empêché les défenseurs centraux banlieusards d'assurer la transmission. Après un désordre dans l'arrière-garde des locaux, l'ailier Mohamed Aouichi a enchaîné sur une volée en catastrophe non cadrée (10'). La tension est montée sur la pelouse, avec de plus en plus de fautes des deux côtés. En très bonne forme lors de cette première mi-temps, Mohamed Aouichi a fait très mal à Boulaabi et à ses camarades. Un vrai poison dans la surface. Après une belle combinaison avec Salhi aux abords de la surface, il a pénétré avant d'enchaîner sur une frappe puissante, très dévissée.

Défense de perdre...

De retour des vestiaires, les hommes de Lotfi Sellimi ont souffert contre une JSK très séduisante revenue à de meilleurs sentiments. Et la récompense logique est venue de Lamine Sylla. Après un joli travail sur son côté droit, Oussama Bouguerra a centré en retrait pour l'Ivoirien qui a envoyé le cuir au fond des filets d'un plat du pied droit (56'). Suite à cette claque, les Banlieusards se sont réveillés et ont commencé à sortir de leur camp timidement. Fares Meskini frappe en force mais sa tentative passe clairement au-dessus des buts de Frioui. Le CSHL pousse pour revenir dans cette rencontre, mais il a manqué de justesse dans les derniers gestes. A dix minutes de la fin, les Banlieusards ont fini par faire plier la défense aghlabide qui, jusque-là, parvenait tant bien que mal à résister. Ben Salem profite d'une passe en retrait de la part de Koudhai pour égaliser. Le match, déjà animé, s'est alors complètement débridé : une averse d'occasions banlieusardes s'est abattue sur le camp des visiteurs, tandis que ces derniers tentaient de surprendre le gardien Kasmi via quelques tentatives. Le score en restait là.