Tunisie: L'AS Marsa fête son 80e anniversaire

C'est en tant qu'Avenir Musulman que le club est né le 22 février 1939 avec pour premier président, Mhamed Zaouchi : «Depuis, 24 présidents se sont succédé et les succès sportifs ne se comptent plus. L'ASM a donné naissance à de grandes stars du sport de renommée nationale et internationale», rappelle l'association. «Récemment, Taoufik Ben Nsib, président de l'AS Marsa, a adonné le coup d'envoi des festivités par un feu d'artifices et craquage de flammes comme le veut la tradition, suivi par un concert et des animations sur le boulevard de la ville avec le défilé des sections et des supporters», annonce l'association "jaune et vert".

Principaux événements des festivités

Outre la participation en masse des «Vert et Jaune» à la course «La Marsoise» lors du semi-marathon des Foulées du Mégara qui a eu lieu le week-end dernier, les puristes peuvent visiter une exposition le long des grilles du palais El Saada des plus belles photos qui ont immortalisé le sport à La Marsa. Suivra l'inauguration d'un grand complexe sportif de plage. Puis, en été, une journée conférence sur l'histoire de La Marsa et de l'ASM sera au menu, suivie de l'inauguration en plein centre-ville d'une statue en bronze symbolisant la mascotte de La Marsa. Enfin, la journée de clôture au stade Abdelaziz Chtioui sera enrichie d'un méga-concert et une fête des 3.200 adhérents Cet anniversaire sera l'occasion pour les Marsois de se rapprocher de leur club pour affirmer le slogan «Une ville, un club, un avenir». Bon anniversaire et vive l'ASM !

Plus de peur que de mal pour Abdessalam Younsi

Le président du Club Africain, Abdessalem Younsi, a récemment été victime d'un accident de la route. Le patron du CA était accompagné par l'ancienne gloire de la formation de Bab Jedid Hedi Bayari et Karim Ben Salah. Les trois hommes se portent bien et les dégâts ne sont que matériels. Cet accident a eu lieu à Gabès.