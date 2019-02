Tunisie: «Le podium des inégalités»

Ce qu'il faut retenir, c'est que les gros salaires des joueurs ne sont pas compatibles avec leurs rendements et le niveau du championnat de Tunisie.

Vu la situation et le niveau de notre sport-roi, ces joueurs ne méritent pas d'avoir des salaires aussi volumineux. Lorsque j'étais joueur au COT et à l'EST, notre salaire était déplorable surtout que les contrats n'existaient pas. On percevait des primes des matches gagnés. Et c'est tout. A mon avis, il faut revoir tout le système des salaires pour le bien de nos joueurs et aussi de notre football.