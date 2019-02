Tunisie: Le monde du football n'est pas raisonnable

opinion

Il y a toujours de plus en plus d'argent dans le football tunisien. Trop même, pour beaucoup. De par sa nature, le monde du football n'est pas raisonnable... L'effet boule de neige est toujours là : pour avoir des droits de télévision importants, il faut être diffusé. Pour être diffusé, il faut gagner. Pour gagner, il faut les meilleurs joueurs. Pour attirer les meilleurs joueurs, il faut proposer des salaires importants. Ce phénomène de la loi de l'offre et de la demande a encore été accentué par l'intérêt que l'on ne cessera jamais de porter au football. Le record du plus grand salaire dans le monde est aujourd'hui détenu par Lionel Messi qui a revalorisé son contrat au mois de mai dernier pour le faire passer de 13 à 20 millions d'euros annuel.

On peut comprendre par là que la valeur des joueurs fluctue selon leurs performances, leur compétitivité et leur persévérance. Leur comportement aussi. La perspective de croissance prend chaque fois une dimension telle qu'elle fait tourner les têtes.

La crise financière que connaît connaît actuellement le football tunisien révèle les lignes de fracture au sein d'une politique et d'une gouvernance sportives dépassées par le temps et par les événements. Les tenants d'un « régime ancien » ont encore des supporters. Les dépenses en matière sportive devraient s'appuyer sur une gouvernance rationalisée. Le contexte actuel exige une grande optimisation. Qu'il s'agisse des questions purement économiques et financières, ou purement administratives, le football est une responsabilité, un devoir. Et il doit le rester.

Il serait ainsi opportun de lancer une large consultation dont l'objectif sera double: analyser les forces et les faiblesses financières et matérielles du football tunisien, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, et trouver une nouvelle dynamique susceptible de booster les ressources et les recettes des clubs. Clubs, sponsors, partenaires TV, autorités, tout le monde doit être impliqué pour envisager la restructuration nécessaire et pour mener à bien un véritable travail de normalisation, du moins décisif pour l'avenir du football tunisien.