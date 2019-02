Tunisie: «Un salaire contre du talent !»

Il y a un problème éthique, c'est beaucoup trop d'argent dépensé!

Chez nous, les sommes brassées par le milieu du sport connaissent une croissance exponentielle. Toujours plus de ferveur et d'universalité. Le sport est une poule aux œufs d'or, mais pas pour tout le monde, loin de là !

Maintenant, ces sommes astronomiques sont-elles compatibles avec les valeurs sportives de partage, de respect de l'autre et de dépassement de soi ? La majorité des férus du sport-roi nous apportent des éléments de réponse pour ce cas d'espèce précis.

Les puristes pensent que la place de l'argent dans le sport est trop importante. Les dérives du sport et du business sont pointées du doigt, traduisant un vrai malaise de la population même ! Le constat est que sport et argent ne font pas toujours bon ménage. Cela a même tantôt dégradé les valeurs sportives, attaqué l'éthique».

Le business écrase tout !

«Quitte à creuser encore, je pense qu'il y a une perte de conscience morale. Bref, il y a même tantôt un abandon de toute éthique face à l'ampleur des intérêts financiers et autres calculs de circonstances. Vous savez, je ne veux pas être radical ou jouer les oiseaux de mauvaise augure car j'ai été footballeur.

Mais le football est un métier à l'utilité sociale discutable. Pourquoi les sportifs devraient-ils recevoir des sommes astronomiques pour taper dans un ballon alors ?

La formule, exagérée et réductrice, est pourtant omniprésente dans le débat. Le sport serait avant tout un divertissement, un spectacle, à l'utilité sociale bien plus limitée que le médecin, le maçon, ou le chef d'entreprise. Bref, les sportifs ne seraient pas autant méritants que d'autres».

Une inflation vertigineuse

«Un footballeur professionnel gagne sur sa courte carrière le double de ce qu'aura gagné un professeur-maitre de conférence en 40 ans de carrière ! L'utilité sociale d'un footballeur est-elle donc le double de celle d'un enseignant-chercheur ?

Cette notion d'utilité sociale et de perception de la valeur du travail doit forcément être évoquée. Oui, l'utilité sociale est devenue négligeable. Notre société a dévié vers une valeur du travail purement basée sur un critère financier.

Du point de vue escalade maintenant, l'inflation des salaires des sportifs contribue à accroître les inégalités des revenus.

Et le fossé des inégalités de rémunérations est en réalité un gouffre. Ce faisant, il ne faut trop blâmer le système et les footballeurs par ricochet. Les sportifs professionnels méritent leur salaire, qui traduit la rareté du talent et vient récompenser un parcours rigoureux et contraignant. C'est un point de vue qui se défend. Et puis, il ne faut pas oublier que les joueurs vivent constamment avec une épée de Damocles au-dessus de leurs têtes : la blessure, le coup d'arrêt définitif, un destin capricieux!

Le métier comporte donc des risques qu'une rémunération doit prendre en compte, sans parler de la pression médiatique et populaire, le fameux revers de la médaille » !

Des carrières brèves et une dure reconversion

« Enfin, je voudrais aborder le volet plan de carrière.

Le montant des salaires se révèle moins choquant lorsque l'on prend en compte la brièveté des carrières.

L'argument ne date pas d'hier et il est toujours valable.

Conscients de la brièveté de leur période d'exercice et de l'intensification des pratiques, les footballeurs pros et leur entourage estiment normal de gagner des salaires largement supérieurs à ceux des autres salariés.

Au-delà de l'instabilité des contrats de travail et des risques de blessure, la reconversion des sportifs peut également s'avérer risquée. Les sportifs doivent alors faire face à une souffrance physique, car le rapport au corps s'en trouve bouleversé, et à une souffrance psychologique, car il n'est pas facile de prendre sa retraite à 30 ans ou un peu plus après seulement une quinzaine d'années de compétition. Enfin, je rappelle aussi que notre société a évolué. Les footballeurs sont devenus des modèles de nos sociétés au même titre que les acteurs ou les chanteurs.

Le pro fait vendre, il représente le rêve, le plaisir, la performance sportive. Et aussi et surtout, de plus en plus un modèle à suivre pour la société » !