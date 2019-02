Tunisie: «Les chiffres sont ahurissants» !

«La majorité de nos clubs sont endettés jusqu'au cou. Les chiffres sont ahurissants ! On parle de 5, 10, 50 voire 60 millions de dinars de déficit. Et pourtant lorsqu'on assiste à un match de championnat en Ligue 1, on a l'impression parfois de regarder un tournoi inter-quartier tellement la qualité de jeu est de piètre facture et où la confusion est totale. Rien ne justifie, dans l'état actuel de notre pays, des salaires aussi gonflés. Je trouve que c'est indécent. Quand on se permet de dépenser autant d'argent pour pas grand-chose sur le plan des résultats et du spectacle, il n'est pas étonnant que les responsables se trouvent incapables par la suite

d'honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs employés. Aujourd'hui, il est impossible de faire marche arrière. Un joueur qui est payé 10 mille dinars par mois ne peut plus se contenter d'un salaire de 3, 4 ou 5 mille dinars quand il est confirmé. Bien au contraire, certains clubs sont prêts à lui offrir davantage pour renforcer leur effectif. C'est la fuite en avant».