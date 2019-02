Tunisie: La palme à l'ES Metlaoui

EST : Jeridi, M'barki (El Houni), Rabii, Mahmoud, Yaâcoubi, Coulibaly, Chaâlali, Bguir (Lakosa), Badri, Blaïli, Khenissi (Jouini)

ESM : Hlaoui, Mezni, Timoumi, Ben Salem, A. Abbes, H. Abbes (Lazzez), M'hamdi, Charfi, Diara, Baccouche (Affi), Miniaoui (Dridi)

Ce match entre le leader et une équipe en zone dangereuse n'a pas attiré grand monde en raison du froid et aussi du déséquilibre des forces. La première tentative de l'ES Metlaoui fut ponctuée par un but surprise, réalisé par Diara. Ce dernier profita d'une attaque sang et or avortée par la défense visiteuse. Cette dernière a vite mené une contre-attaque par Diara qui s'est trouvé -- incroyablement -- seul pour battre Jeridi (4'). Touchés par ce but encaissé, les camarades de Yaâcoubi se jetèrent à l'aveuglette pour égaliser et en même temps retrouver leur jeu fluide.

Les occasions devinrent nombreuses menées par un milieu de terrain combatif mais peu clairvoyant à l'image du transparent Bguir qui a, encore une fois, confirmé qu'il ne possède pas le profil d'un organisateur offensif pour alimenter ses attaquants.

Il a fallu quelques éclairs de Khenissi mais ce dernier a vu son tir bloqué par le gardien Hlaoui (15'). Le jeu devient par la suite haché, les pertes de temps ne se comptent plus. Mais les «Sang et Or» se ruèrent encore une fois en attaque pour égaliser. Les tentatives de Bdiri (20'), Belaili (24') et Yaâcoubi (25') ont été toutes annihilées à cause de leurs maladresses et aussi grâce à la vigilance de la défense des camarades de Abbès. Servi par Blaïli, Khenissi trouve le moyen de rater l'égalisation (30'). De leur côté, les visiteurs ont failli aggraver le score par M'Hamdi (27' et 36'), mais Jeridi était bien placé pour écarter le danger. La première mi-temps s'est achevée par ce maigre avantage de l'ES Métaloui qui a été assez recroquevillée en défense après l'ouverture du score. De son côté, l'EST a été assez caffouillante et maladroite face au but adverse.

Le coaching gagnant de Chaâbani

A la reprise, le coach sang et or, Mouine Chaâbani, joue la carte El Houni, qui relève M'barki dans le but de secouer l'apathie offensive de son équipe. Six minutes après, le Libyen El Houni a fait un travail de sape sur le côté droit pour servir Bdiri qui, d'un superbe tir, égalisa (61'). Egalisation le moins qu'on puisse dire largement méritée.

Encouragés par le but de Bdiri, les «Sang et Or» reprirent leur domination, sans trouver la faille en dépit des trois occasions de Chaâlali (71'), Jouini (73') et Lakosa (87').

L'EST ne réussit rien de bon, son réveil se révélant tardif. Mais les Mineurs ont fait montre hier de beaucoup plus de détermination et d'entrain.

Ajouté le : 25-02-2019