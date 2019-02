Tunisie: « Le rendement vaut-il le salaire? »

L'exemple du CSS et du ST

« Ce qui s'est passé au CA, qui vit une crise, financière en raison de la masse salariale accordée aux joueurs, doit être une bonne leçon. Des joueurs ont été recrutés pour des salaires inimaginables. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas donné le plus; pourtant le club possède de jeunes joueurs capables de réaliser de bons résultats avec des salaires bas mais respectables. Regardez le CSS et le ST, ils comptent dans leurs rangs de jeunes joueurs faisant les beaux jours de leurs équipes tout en gagnant des salaires logiques.

Les responsables d'antan

Notre football a vécu une période transitoire tout juste avant d'instaurer le professionnalisme. Elle était bonne et très bénéfique; pourtant les budgets des clubs n'étaient pas gonflés comme depuis une quinzaine d'années. Et le niveau technique était bon grâce à de très belles générations de joueurs et de très bons responsables qui ont su comment planifier et recruter des joueurs ciblés selon leurs moyens financiers. La barre pourrait être redressée. A condition de donner la chance aux jeunes joueurs du club. A sacrifier les résultats pendant une période bien déterminée. Favoriser l'infrastructure nécessaire et plafonner les salaires ».