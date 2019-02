Ile Maurice: Affaire MedPoint - Le Privy Council tranche en faveur de Pravind Jugnauth

Ambiance de fête au Sun Trust. Le jugement des Law Lords est tombé peu après 14 h 30 ce lundi 25 février. «Appeal dismissed» a déclaré le Privy Council dans le cadre de l'affaire MedPoint. Ce qui a surtout fait pencher la balance : la position de l'ICAC. C'est du moins ce que l'on peut dire dans une première interprétation sur ce jugement...

Circonscription no 8: les partisans sortent le grand jeu

Les partisans du MSM au No8 ont sorti le grand jeu : voitures, camions et même des joueurs de batterie sur une scène mobile participent au défilé organisé dans la circonscription de Pravind Jugnauth. Le cortège digne d'une campagne électorale part de la gare de Saint-Pierre et roulera dans la joue et la bonne humeur jusqu'à Saint-Julien.

«Un lourd fardeau»

Danielle Selvon : «Il faut respecter ce jugement. Le Privy Council est la plus haute instance et mérite confiance et respect. Je félicite Pravind Jugnauth pour s'être sorti définitivement de l'affaire MedPoint.»

Nicolas Von Mally : «Je dois le féliciter. Il se débarrasse d'un lourd fardeau. Les Law Lords ont fait connaître leur ruling et c'est tant mieux pour lui. »

SAJ: «Ti couma enn vengeance politik»

«Laffaire inn dismissed. Nou bien contan, mais moi pou moi li pas enn surprise. Letemps ti pe amenn zafer la cour intermediaire monn maintenir pena case ladan. Tousala pou moi ti couma enn vengeance politique. La cour supreme inn cass sa jugemen la. DPP inn trouve moyen pou al fer lapel.» C'est ce qu'a déclaré sir Anerood Jugnauth dans une déclaration à Radio Plus peu après que le jugement MedPoint est tombé. «Seki compter seki legalement tou les cinq juges inn deakor : inn trouve ki pa ti ena confli dintéré pa ti ena case cont Pravind e zafer inn dismissed. Mo ti ena raison aujourdhui», a-t-il ajouté.

Sur le plateau de l'express: «C'est dans l'intérêt du Premier ministre d'appeler le peuple aux urnes»

Tous les Premiers ministres ont pris leurs adversaires par surprise en annonçant les élections, et selon Adrien Duval, Pravind Jugnauth ne va pas déroger à la règle. Il précise qu'il serait dans son intérêt d'appeler les Mauriciens aux urnes au plus vite car il surfe actuellement sur sa vague de victoires.

Pravind Jugnauth: «Li ti bien dir kan lakour ti kondamn mwa a 12 mwa prison»

C'est un Premier ministre fier et confiant qui s'est adressé à ses ministres et partisans. Pravind Jugnauth a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu durant ces moments. «Zordi mo finn kapav fer fass ek tini tou sa présion la sé parski mo ti éna zot sipor toultan», a-t-il déclaré. Il a également confié que le premier jugement rendu par la cour, celui qui le condamnait à 12 mois d'emprisonnement a été très dur pour sa famille et lui. Le chef du gouvernement a poursuivi en affirmant que, «mo finn touzour met mo bann valer ek prinsip avant tou».

Sur le plateau de l'express: «On verra pour une alliance... »

Est-ce que Pravind Jugnath est à nouveau un partenaire idéal ? Selon Adrien Duval, tout dépendra si le MSM acceptera le programme du PMSD. «Notre position sur le cannabis, de découpage électoral, de nominations dans les institutions et autres ne changera pas» explique Adrien Duval. Une alliance avec le MSM n'est pas exclue, mais il faudra aussi avoir assez de députés pour être une force au Parlement.

Mais Roshi Bhadain estime qu'il faut que les jeunes doivent repenser les méthodes d'alliance. «Si MSM remet Prosecution Bill, zot pou re aller ? » demande-t-il. Cependant, il a laissé entendre qu'une alliance du Reform Party se décidera par son comité. Son programme consiste à la suppression des pensions des anciens parlementaires et la réduction du salaire des ministres.

Sur le plateau de l'express: «Eski li ena légitimité ?»

Roshi Bhadain avance que Pravind Jugnauth a été acquitté par le Privy Council, mais il se demande si cela lui donne une légitimité pour rester en poste. «Il a déjà commencé à parler de budget. On aura droit à un budget électoraliste» a dit le leader du Reform Party.

Sur le plateau de l'express: «Kot lopital la ?»

Roshi Bhadain est revenu sur la signature du mémo pour la réallocation des fonds. Il a rappelé qu'à l'époque, l'urgence d'avoir un hôpital gériatrique avait été évoquée. Mais huit ans après, rien n'a été fait. «Vier dimoune touzour perna lopital.»

«Un bon jugement»

Johnson Roussety, ancien chef commissaire de Rodrigues: «Je suis content pour lui car il est sorti d'un cauchemar. J'imagine que c'était invivable. Il était dans l'intérêt de la justice d'avoir un bon jugement.»

Sur le plateau de l'express Adrien Duval: «On félicite Pravind Jugnauth mais... »

Pravind Jugnauth a été blanchi, et Adrien Duval le félicite. Cependant, il fait ressortir qu'il y a des lacunes de la poursuite. «Est-ce qu'il y aurait des fonds ailleurs pour payer MedPoint si la signature avait été faite après le 31 décembre, lorsque le budget du ministère de la santé aurait lapse ? Ou il n'y en aurait pas du tout ? C'est la question qui aurait dû être débattue» estime le député du PMSD.

Il tient à faire ressortir que le PMSD a quitté le gouvernement pour empêcher le Prosecution Bill. Il estime que si ce projet de loi avait été voté, cette affaire se serait pas arrivé devant le Privy Council.

Sur le plateau de l'express Roshi Bhadain: «Qu'on le veuille ou non, l'ICAC a facilité l'affaire pour Pravind Jugnauth»

L'ancien membre du MSM n'en démord pas. Le changement de position de la commission anticorruption a aidé le Premier ministre. D'ailleurs, les Law Lords l'ont fait ressortir.

«Le jugement ti pé sirkilé libreman»

Ravin Chetty, Senior Counsel: «Cela a été un moment très éprouvant. Il n'y avait aucun conflit d'intérêts, pa finn éna ofans. L'appel a été rejeté avec frais. Lanons du jugement inn tombé nou inn gagn li avan. Bann consoeur inn gagn li apré, nou bien au kouran protokol. Li met la profession légale dan enn situation très particulière. Le silence des Law Lords aujourd'hui est très profond. Le jugement ti pé sirkilé libreman. C'est un jugement des plus intellectuels. Dommage que cela a été gâché par la bêtise de certaines personnes.»

Aucune offense

Me Désiré Basset: «Kan mo'nn finn rézoin lékip légal Pravind Jugnauth apré la cour intermédiaire mo pa ti éna okenn dout. Pa ti éna okenn ofans sous Corruption Act. É mo kontan trouvé ki la Cour suprême ek la cour privée inn konvink mwa dan mo konviksion. C'est un jugement unanime des cinq Law Lords. Bisin osi noté ki pa ti éna intéré osi. Commansman mem kan mo rant dan case la mo konvaincu qui péna okenn ofans. Apré plis ki 7 ans, anfin linn obtenir so innosans du conseil privé.»

Sur le plateau de l'express: Pravind Jugnauth en position de force

Après ce jugement, Pravind Jugnauth gagne en crédibilité et légitimé. Selon Subash Gobine, l'effet du jugement ferait qu'il gagnerait les élections avec un très bon score s'il organise les élections très vite. Cependant, s'il attend, les scandales et autres tracasseries de tous les jours reprendront le dessus.

Quant à Nad Sivaramen, il rappelle que Paul Bérenger reprochait à Pravind Jugnauth ne pas demander un early trial dans l'affaire MedPoint. Aujourd'hui, vu qu'il est débarrassé de ce boulet, le Premier ministre est en position de force.

«On a obtenu gain de cause»

Sharmila Sonah-Ori: «On a pris connaissance du jugement. Nou'nn trouvé ki Pravind Jugnauth pas koupab. Nou ti koné jugement pou an so faver. Achat MedPoint ti fer an avril 2010 kan Mr Jugnauth ti dan loposition, li pa ti pran par dan okenn diskision. Nou inn gagn gain de cause.»

Pravind Jugnauth: «Nou continué ensamm vers lavenir»

«Ensamm mo kapav dir zot parey couma tou le temps mo confian. A tou bann camarad ki finn soutenir moi. Ki finn soutenir nou. Nou continué ensamm vers lavenir. Merci.»

Pravind Jugnauth: «Le soutien total de mo alié ML»

«Mo ti touzours ena le soutien de mo camarad Ivan Collendavelloo. Nou finn touzours met linteret de nou pei en avant. Mo remercier la population dans son ensemble. Sa case la azordi li deriere moi. Asterla nou guet ivan et nou guet pli divan encore. Nou guet lavenir et lavenir nou pei malgré sa period difficile ki mo finn traversé mo finn toujours reste concentré dans mo travay et zamais mo pas finn decourazé. Zordi encore plis ki zamais, mo determine pou travay pli dir avec zot cou de main et avec cou de main de lekip ki avec moi pou ki nou al vers progres ek prosperite pou sak mauricien. Anou met lamain ensam. Anou ralier ensam pou lavenir nou pei.»

Pravind Jugnauth: «Zot inn say fer tou pou fini moi»

«Entre lapel DPP et jugement, mo tou sel coné ki mo finn viv. Bann atak personnel. Enn labou kinn zeter lor moi. En mem tan, ena certain conn la loi plis ki privy council. Zot inn say fer tou pou fini moi. Pendan sa letan la, mo consciens ti toujours clair. Mai mo pa kav dir si zot kav dir la meme choz. Apre Privy council, ena 2 lezot tribunal ki pou siézé. Ena enn, li lao, sa li pass so zisman tou les zours lors bann parti concernés. Ki manier zot pé azir lor sa later la. Lot tribunal la, sé lepep sa. Mo ti a contan, ziska sa bann tribunal la siézé, remercié la grande famille MSM. Mo pa fer distinction entre bann dirigean ek bann militan coltar. Pou moi, tou sa bann soldat la finn toujours soutenir moi. Finn toujours encourage moi.»

Les coûts seront payés par le bureau du DPP

«For these reasons, the appeal will be dismissed with costs for the respondent, Mr Jugnauth.» Ce sera donc au bureau du directeur des Poursuites Publiques de payer.

Le Sun Trust à l'heure des réjouissances

C'est en fanfare que le Premier ministre a été accueilli au Sun Trust cet après-midi. Cela après le jugement rendu en sa faveur dans l'affaire MedPoint. La fête se poursuit au bâtiment du Sun Trust pour célébrer la bonne nouvelle.

Pravind Jugnauth: «Mo finn prouv mo linocens pou enn 2e fois»

«Quand ti condann moi 12 moi prison ti bien dir. Mai monn touzours met mo bann valer avant tou. Malgré la cour supreme inn trouv moi innocent, inn decidé pou al privy council. Mo remercier sa lekip extraordinaire. Mo finn prouv mo linocence pou enn 2eme fois. Sé enn victoir sans appel de tou les 5 law lords ki a lunanimité inn tranche dans mo faveur.»

Raouf Gulbul: «L'ICAC agit selon son conseil légal»

Il est membre du panel légal du Premier ministre. Raouf Gulbul a été le premier à réagir après le verdict. Selon l'avocat, la défense a gardé sa ligne de défense et de ce fait, la victoire n'a pas été volée. Il a rappelé que le point de la poursuite a été sur la réallocation des fonds. «Que l'argent sort du ministère des Finances ou du ministère de la santé ne change rien. Mme. Malhotra aurait été payée» a-t-il précisé.

Quant à la volte-face de l'ICAC, Raouf Gulbul affirme que la commission agit selon un conseil légal et il est tout à fait normal de changer de «stand» en cours de route si elle s'aperçoit qu'elle a été mal conseillée.

Pravind Jugnauth: «Li pa ti fasil... »

Pravind Jugnauth: «Azordi enn de bann pli gran lacour le plus respecté finn raan verdict en mo faver. Sa dernié 7 ans la, li pas finn fasil pou moi, mo fami mo parti ek pou tou bann militan pou seki nou finn passer, mo bien contan ki zordi, nou finn ariv au bout de enn combat. Enn combat ki mo finn amener ou defann mo lhonneur ek mo integrité. Mo pensée al pou mo madame k mo bann zenfan. Si monn reussi fer fas, seki mo ti ena zot supo tou les temps... »

Le DPP sur l'affaire MedPoint: «I welcome the decision of the Privy Council»

Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) a dans un communiqué émis cet après-midi 25 février commenté le jugement rendu en faveur de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint. «The Office of the Director of Public Prosecutions welcomes the decision of the Privy Council as it sheds light on matters which were up to now in controversy», a soutenu Satyajit Boolell dans le document. Ce dernier est d'avis que des éclaircissements ont maintenant été apportés dans cette affaire.

Bodha: «Guet kot bondié finn amenn nou»

«Sé enn victoire de nou lafoi. Lafoi dans l'avenir sa pei la. Sé enn gran victoir. Comié moment nounn ecrir lhistoir. Sé enn gran moment. Noue mu. Camarad Pravind pas mérite sékinn arivé. Camarad Pravind kapav guet lavenir avec serenité. Avek confiance. Parski le parti pou la. Solda pou la. Nou ena boukou combat. Pravind longue vie. Pour le bien de ce pays... »

Soodhun: «Dans entier lile Moris nu pou manifester zordi»

«Qu'est ce que l'on n'a pas dit sur Pravind Jugnauth... Mo leker fermal sa kalité dimounn inn koz lor li la.. Mais li pas finn céder. Linn all ziska langleter et bon dié inn donn nou sa verdic la zordi. Sé la fierte denn parti denn leader. Nou tou prié... Sa bann la pou bizin reponn. Nounn bizin bokou patience mais nou pou atann»

Arrivée de Pravind Jugnauth...

Panel légal de Pravind Jugnauth: «Le Défendeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence des faits donnant lieu à un intérêt personnel»

Me Ravin cherry et Me Desiré Basset, les avocats de Pravind Jugnauth, ont émis un communiqué peu après le verdict du Privy Council en faveur de leur client. Ils ont tenu à rappeler que la décision des Law Lords a été unanime. Par la suite, le panel rappelle que la décision d'acheter la clinique MedPoint a été prise avant même que Pravind Jugnath n'entre au gouvernement et le mémo qu'il a signé était simplement une réallocation des fonds déjà identifiés.

Sudhir Sesungkur : «Nou héro pou vin adress zot... »

Le ministre de la Bonne gouvernance, qui avait parlé du jugement sur sa page Facebook avant l'heure, a adressé quelques mots à la foule de partisans au sun Trust après le verdict. «Noune soufer pendant 8 ans. Zordi nounn libere» a-t-il dit, avant de confirmer que PRavind Jugnauth s'adressera à ses partisans cet après-midi.

«C'est l'ICAC qui a mis le goal décisif»

Après une lecture rapide, il semble que la commission anti-corruption a mis le «goal décisif» dans cette affaire. Cependant, le «Mens Rea», c'est-à-dire l'intention de commettre de délit, n'a pas été abordé par le Privy Council. Fait étrange, c'est celui qui a gagné l'affaire qui devra payer les coûts.

Ce qui a été déterminant pour ce jugement des Law Lords

«The funds to make the payment were available. The only question was from which pocket the funds should come. The money would have been paid from the Consolidated Fund in any event. No doubt, which internal account it came from would have been a matter of total indifference to them. The Supreme Court was, therefore, correct to conclude that the decision taken by the defendant to approve a reallocation of funds at the stage after funds had been identified, after the payment deadline had been determined, after the contract had been awarded and after the contract amount had been determined was not a decision in which his sister had any personal interest. It was merely concerned with a choice between two available internal sources of funding.

The Board notes that the Independent Commission against Corruption, which initiated this prosecution, now accepts in its written case on this appeal that it is difficult to see how "an internal reallocation of payments source for the external contract" would be a decision in which Mrs Malhotra would have a personal interest. This is sufficient to dispose of this appeal. The prosecution has failed to establish that the defendant's sister had a personal interest in the decision, an element of the actus reus of the offence contrary to section 13(2). However, it should also be noted that, by the same token, the defendant could not have had knowledge of the existence of facts giving rise to a personal interest in the decision in his sister, because there were none.»

Affaire MedPoint: l'intégralité du jugement

Le Privy Council a tranché: «Appeal dimissed»

Pravind Jugnauth a été blanchi. Selon les Law Lords, il n'y avait pas de «Personal Interest » car le contrat avait déjà été signé. Le mémo signé par Pravind Jugnauth a été pour la réallocation des fonds. Peu importe la situation, le paiement aurait été fait. «For these reasons, the appeal will be dismissed with costs for the respondent, Mr Jugnauth.»

Affaire MedPoint: Jour-J pour Pravind Jugnauth

Toute l'attention est rivée sur l'affaire MedPoint au Privy Council ce lundi 25 février. Affaire dans laquelle est impliqué le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth. L'express anime un plateau spécial lors duquel interviendront plusieurs invités dont Touria Prayag, la rédactrice en chef de Weekly, qui décortiqueront cette affaire. Celui-ci est diffusé en direct sur l'express.mu.

Au Sun Trust, les partisans font «labouss dou» en offrant des friandises. Même le champagne est au rendez-vous...

Affaire MedPoint: la fête a commencé au Sun Trust

Les partisans du MSM se sont réunis en masse au Sun Trust ce lundi 25 février pour suivre le verdict du Privy Council dans l'affaire MedPoint. Depuis ce matin, un défilé incessant de voitures ornées drapeaux et banderoles sillonnent les rues aux alentours du Sun Trust.

La Conference Room est pleine à craquer

Kalyan Tarolah est lui aussi arrivé au Sun Trust

Soodesh Callichurn tâte le pouls de la foule avant de monter au 10ème étage du Sun Trust

Ravi Yerrigadoo n'a pas manqué à l'appel...

Nando Bodha se hâte pour rejoindre ses confrères au Sun Trust

Il existe plusiers façons de porter des affiches. Ce n'est pas ce partisan du MSM qui dira le contraire...

Sunil Bholah a rejoint les autres membres du governement au Sun Trust

Showkutally Soodhun au Sun Trust

Showkutally Soodhun portant fièrement sa chemise orange se rend à la salle de conférence du Sun Trust pour suivre le verdict du Privy Council.

Au Sun Trust l'ambiance est déjà à la fête

Kobita Jugnauth et ses filles arrivent

Les filles du Premier ministre et son épouse, Kobita Jugnauth, à leur arrivée au bâtiment du Sun Trust cet après-midi.

Sun Trust: la fête avant la victoire

Les élections sont encore loin, mais le Sun Trust se pare déjà d'oriflammes. Les partisans du MSM sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour célébrer la victoire de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint. Une ambiance de fête est déjà dans l'air.

Fin de la saga qui dure depuis 2011 ? Eléments de réponse mardi 15 janvier 2019, lorsque l'appel du Directeur des poursuites publiques, suivant l'acquittement de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint, sera entendu devant le Privy Council. L'enjeu est de taille pour le Premier ministre, qui joue là sa carrière politique.

Circonscription no 8: les partisans sortent le grand jeu

«Un lourd fardeau»

SAJ: «Ti couma enn vengeance politik»

Sur le plateau de l'express: «C'est dans l'intérêt du Premier ministre d'appeler le peuple aux urnes»

Pravind Jugnauth: «Li ti bien dir kan lakour ti kondamn mwa a 12 mwa prison»

Sur le plateau de l'express: «On verra pour une alliance... »

Sur le plateau de l'express: «Eski li ena légitimité ?»

Sur le plateau de l'express: «Kot lopital la ?»

«Un bon jugement»

Sur le plateau de l'express Adrien Duval: «On félicite Pravind Jugnauth mais... »

Sur le plateau de l'express Roshi Bhadain: «Qu'on le veuille ou non, l'ICAC a facilité l'affaire pour Pravind Jugnauth»

«Le jugement ti pé sirkilé libreman»

Aucune offense

Sur le plateau de l'express: Pravind Jugnauth en position de force

«On a obtenu gain de cause»

Pravind Jugnauth: «Nou continué ensamm vers lavenir»

Pravind Jugnauth: «Le soutien total de mo alié ML»

Pravind Jugnauth: «Zot inn say fer tou pou fini moi»

Les coûts seront payés par le bureau du DPP

Le Sun Trust à l'heure des réjouissances

Pravind Jugnauth: «Mo finn prouv mo linocens pou enn 2e fois»

Raouf Gulbul: «L'ICAC agit selon son conseil légal»

Pravind Jugnauth: «Li pa ti fasil... »

Le DPP sur l'affaire MedPoint: «I welcome the decision of the Privy Council»

Bodha: «Guet kot bondié finn amenn nou»

Soodhun: «Dans entier lile Moris nu pou manifester zordi»

Arrivée de Pravind Jugnauth...

Panel légal de Pravind Jugnauth: «Le Défendeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence des faits donnant lieu à un intérêt personnel»

Sudhir Sesungkur : «Nou héro pou vin adress zot... »

«C'est l'ICAC qui a mis le goal décisif»

Ce qui a été déterminant pour ce jugement des Law Lords

Affaire MedPoint: l'intégralité du jugement

Le Privy Council a tranché: «Appeal dimissed»

Affaire MedPoint: Jour-J pour Pravind Jugnauth

Au Sun Trust, les partisans font «labouss dou» en offrant des friandises. Même le champagne est au rendez-vous...

Affaire MedPoint: la fête a commencé au Sun Trust

La Conference Room est pleine à craquer

Kalyan Tarolah est lui aussi arrivé au Sun Trust

Soodesh Callichurn tâte le pouls de la foule avant de monter au 10ème étage du Sun Trust

Ravi Yerrigadoo n'a pas manqué à l'appel...

Nando Bodha se hâte pour rejoindre ses confrères au Sun Trust

Il existe plusiers façons de porter des affiches. Ce n'est pas ce partisan du MSM qui dira le contraire...

Sunil Bholah a rejoint les autres membres du governement au Sun Trust

Showkutally Soodhun au Sun Trust

Au Sun Trust l'ambiance est déjà à la fête

Kobita Jugnauth et ses filles arrivent

Sun Trust: la fête avant la victoire