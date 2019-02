Sénégal: Résultats provisoires dans les deux grands centres de vote à Grand-Yoff et Dakar Plateau - Macky, en tête avec 7 363 contre 4 213 voix pour Idy

Le candidat de la coalition Bby est arrivé hier, dimanche 24 février, en tête dans les deux plus centres de vote de la commune de Grand-Yoff que sont le centre de Khar Yalla et le foyer des jeunes.

Après le dépouillement des voix au niveau des 24 bureaux de vote au niveau du Centre de Khar Yall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall sur un nombre de votants de 15 736, a obtenu 7 363 voix contre 4 213 voix pour Idrissa Seck, candidat de la coalition Idy2019, arrivé en seconde position.

En troisième place, le candidat de la coalition Sonko président pointe avec 3 812 voix suivi du candidat du Part de l'unité et du rassemblement (Pur), El hadj Issa Sall qui a obtenu 570 voix devant le candidat de la coalition Madické 2019, Madick Niang, qui ferme la marche avec 103 voix.

Le nombre de bulletins nuls au niveau de ce centre de Khar Yalla est de 53 alors que le nombre d'électeurs qui ont voté avec des ordres de mission sont à 201 personnes, rien que dans le centre de Khar Yalla.

A souligner que le vote au niveau de ces deux centres s'est déroulé dans un calme plat en dépit de la forte mobilisation des partisans de différents candidats aux alentours.

Du côté de la sécurité, les autorités avaient pris les devants en déployant un important dispositif de sécurité à l'intérieur et aux alentours de ces deux centres de vote.

Au niveau du foyer des jeunes, une vingtaine d'agents du Groupement mobile d'intervention (Gmi) a été positionné pour veiller au bon déroulement des opérations du scrutin.

LE CANDIDAT MACKY SALL SURPLOMBE LE CENTRE VILLE, IDY SUR SES TALONS

Au vu des premiers résultats sortis ce dimanche des urnes, le président sortant, Macky Sall, a réussi à rafler la mise dans tous les centres, devançant les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko Au centre Mame Yacine Diagne, Macky Sall est sorti largement vainqueur avec 1250 voix. Il est talonné par le candidat Idrissa Seck avec 856 voix, et Ousmane Sonko (307 voix).

El Hadji Issa Sall et Madické Niang ferment la marche avec respectivement 47 et 34 voix. D'autres centres, les plus significatifs de la commune, sont aussi tombés dans l'escarcelle du président sortant Macky Sall.

C'est le cas du centre El Hadji Ibrahima Diop ex Clémenceau où il engrange 1150 voix contre 772 pour Idrissa Seck, 367 pour Ousmane Sonko, 34 voix pour Madické Niang et 47 voix pour El hadji Issa Sall.

La déferlante marron Beige n'a pas non plus épargné le centre Malick Sy, Ahmadou El Hadji Bibi Ndiaye ou encore à Berthe Maubert.

Dans ce dernier centre de vote, Macky Sall passe. Son avance est notée dans les bureaux 2, 3 et 4 avec 200, 380 et 208 voix contre les 105, 105 et 85 voix obtenues par son principal challenger, Idrissa Seck dans les trois bureaux cités.