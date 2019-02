Angola: L'Ambassadeur défend la coopération entre les agences Angop et Wafa

Luanda — L'ambassadeur de l'État de la Palestine en Angola, Najah Addularahman, a annoncé son intention d'établir un protocole de coopération entre les agences Angola Press "Angop" de l'Angola et "Wafa", de la Palestine, dans le but de diffuser les informations des deux pays.

Cette annonce a été faite lundi à Angop, à Luanda, après une visite à l'agence angolaise, où il a expliqué que le protocole était sur la bonne voie et couvrirait également le domaine de formation de cadres. Le diplomate palestinien a été surpris par la perspicacité du travail de l'Angop et son impact, tant au niveau national qu'international. "Cela fait quatre ans que je souhaitais connaître ces installations, les nouvelles qui y sont produites ont une très forte répercussion, son importance atteint les points les plus divers et c'est cette dynamique que nous voulons dans notre agence Wafa", a-t-il souligné.

Il a ajouté que l'intention est de faire en sorte que les informations produites par "Wafa" soient davantage profitées par l'Angop. L'ambassadeur de l'État de la Palestine en Angola, Najah Addularahman, a été reçu par le président du conseil d'administration de l'Angop, Josué Isaías. Les relations entre l'Angola et la Palestine sont "excellentes et traditionnelles", incarnées par l'amitié et la solidarité entre les deux peuples.

La Palestine a ouvert sa première représentation à Luanda quelques années après l'indépendance de l'Angola, par l'intermédiaire de l'Organisation de libération de la Palestine.

