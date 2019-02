Congo-Brazzaville: Ligue nationale de football - Don du vice-président au complexe sportif de Pointe-Noire

Pour rendre l'infrastructure plus visible, Gaëtan Victor Oborabassi vient de la doter d'un nouveau drapeau national et a remis de nouveaux équipements sportifs (chaussures de sport, chaussettes, maillots et casquettes) aux jeunes ramasseurs de balle.

Expliquant le sens de son geste, le vice-président de la Ligue nationale de football a déclaré: « En bon citoyen, nous ne devions pas toujours attendre tout de l'Etat ou du gouvernement de la République. Il s'agit d'apporter chacun, selon ses moyens, sa petite pierre en vue de la reconstruction du grand édifice qui est le football congolais».

Gaëtan Victor Oborabassi a, en outre, lancé un vibrant appel aux Congolais, en général, et aux habitants de Pointe-Noire, en particulier, en vue d'appuyer les actions de la Ligue nationale de football. «En plus des pouvoirs publics, la pratique du sport et du football particulièrement exige de nos jours l'appui de beaucoup de partenaires », a-t-il estimé.