Afrique du Nord: Clôture des travaux du Sommet Ligue-Arabe/UE lundi à Charm el-Cheikh

- Les travaux du premier Sommet Ligue-Arabe/UE auquel le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah prend part en sa qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, prendront fin, lundi soir à Charm el-Cheikh (Egypte).

Les dirigeants et représentants des Etats et instances participant à la deuxième et dernière journée de ce sommet qui se tient sous le thème "Investir dans la stabilité" examineront, à huis clos, les défis régionaux, puis consacreront une session plénière à l'examen des moyens de renforcement du partenariat euro-arabe et des défis mondiaux.

La première session plénière, coprésidée par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi et le président du Conseil européen, Donald Tusk, a été marquée par les interventions des représentants de nombreux pays participants sur l'importance "de relancer le coopération euro-arabe et de la promouvoir au plus haut niveau", ainsi que "d'accompagner les efforts consentis par une coopération économique étroite et profitable aux deux parties". Par la suite, les travaux se sont déroulés à huis clos.

Dans son allocution d'ouverture, le président égyptien avait mis l'accent sur l'importance de ce sommet, "premier du genre", appelant à "la nécessité" de conjuguer les efforts des deux régions arabe et européenne, en vue de "renforcer la coopération économique et de consentir davantage d'efforts en matière de lutte contre le crime organisé transfrontalier, la migration clandestine et le fléau du terrorisme".

Pour sa part, le président du Conseil européen a insisté sur l'importance "d'une réelle volonté politique pour œuvrer ensemble" au renforcement de la coopération économique entre les deux régions, en dépit des "divergences existant entre les dirigeants et les représentants des pays réunis. Toutefois, il existe en contre partie des intérêts communs qui nous incitent à la consolidation de la coopération commune".

Insistant sur le rôle des jeunes dans cette démarche, le responsable européen a estimé que cette frange "doit être notre centre d'intérêt, tout en la prémunissant contre les facteurs menant à l'extrémisme et à la migration clandestine".

A noter que les travaux de ce sommet auquel prennent part les chefs d'Etats et de Gouvernements ainsi que les représentants de 50 Etats arabes et européens seront sanctionnés, lundi, par un communiqué final dont la mouture qui sera soumise à l'approbation des délégations participantes, soulignera "l'importance de la coopération entre les deux communautés représentant 12% de la population mondiale, dans le but de renforcer la stabilité, la prospérité, la sécurité et la paix dans les deux espaces arabe et européen".

Le même document appelle à "juguler les phénomènes de la migration clandestine et de la traite humaine", "à approfondir la coopération économique bilatérale, en établissant des partenariats solides d'investissement et de développement durable afin d'aboutir à un agenda commun dans le domaine du commerce et de l'énergie".

"La recherche de solutions politiques aux conflits dans la région doit reposer sur le respect du droit international et du droit international humanitaire", indique la mouture.