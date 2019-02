Soudan: Président Al-Bashir - L'Etat dépasse un stade historique

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Les nouveaux Walis des Etats du pays ont prêté serment devant le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, et en présence du Premier Vice-président de la République, Le Lt. Gén. Awad Mohamed Ahmed Ibn-Auf et le Président de la Cour Suprême, Abdul-Majid Idriss.

S'adressant aux Walis après la cérémonie de prestation de serment, le Président Al-Bashir a affirmé que le Soudan franchissait actuellement une nouvelle étape historique qui nécessite des efforts et œuvre avec sérieux et honnêteté pour maintenir la Sécurité, la Stabilité et la Prospérité de la Nation.

Il a renouvelé sa confiance en la capacité des nouveaux Walis de s'acquitter correctement de leurs tâches, indiquant que leur sélection a été faite après un examen approfondi et avec confiance.

Il a affirmé que l'Etat souhaite aider les nouveaux Walis à s'acquitter de leurs tâches et à réaliser les Objectifs Visés.

Dans le même temps, le Lt. Gén. (de la Police) Hashim Osman Al-Hussein, Wali de l'Etat de Khartoum, s'est exprimé au nom des nouveaux Walis, reconnaissant de la confiance du Président à leur égard pour s'acquitter de leurs tâches.

Il a affirmé l'engagement des Walis à réaliser les Objectifs de l'Etat en matière de Préservation de la Sécurité et de la Stabilité dans les Etats du pays et à fournir des Services en Coopération et en Coordination avec les Communautés de ces Etats.

Il a dit que la phase actuelle est exceptionnelle et nécessite de la volonté et de la détermination par la Loi.

Il est à rappeler que les nouveaux Walis sont: -

- Le Gén. (Police) Hashim Osman Al-Hussein en tant que Wali de l'Etat de Khartoum.

- Le Lt. Gén. Al Mohamed Salem en tant que Wali de l'Etat de Gazera.

- Le Maj-Gén. (Ret.) Al-Taieb Al-Musbah en tant que Wali de l'Etat de Nahr al-Neil.

- Le Lt. Gén. Ali Mohamed Gerenat en tant que Wali de l'Etat de Kassala.

- Le Maj-Gén. Al-Mardi Siddig Al-Mardi en tant que Wali de l'Etat du Nord-Kordofan.

- Le Maj-Gén. Moustafa Mohamed Nour en tant que Wali de l'Etat de la Mer Rouge.

- Le Lt. Gén. Ahmed Khamiss Bakheit en tant que Wali de l'Etat du Nil Blanc.

- Le Maj-Gén. (Ing.) Issa Idriss Babiker Sulaiman en tant que Wali de l'Etat de Sennar.

- Le Lt. Gén. Yahia Mohamed Khair en tant que Wali de l'Etat du Nil Bleu.

- Le Maj-Gén. (de Sécurité) Mohamed Adam Al-Negay en tant que Wali de l'Etat d'Ashmaliya.

- Le Maj-Gén. (Ret.) Al-Naeem Khider Moursal en tant que Wali de l'Etat du Nord-Darfour.

- Le Lt. Gén. Ahmed Ali Abu-Shanab en tant que Wali de l'Etat du Sud-Darfour.

- Le Lt. Gén. Mohamed Manti Anjar en tant que Wali de l'Etat de l'Ouest-Kordofan.

- Le Maj-Gén. Khaled Nour al-Dayem en tant que Wali de l'Etat du Centre-Darfour.

-Le Gén. (de Sécurité) Ahmed Ibrahim Ali Mufdal en tant que Wali de l'Etat du Sud-Kordofan.

- Le Gén. (de Sécurité) Dukhral-Zaman Omer Mohamed en tant que Wali de l'Etat de l'Ouest-Kordofan.

- Brig. (Sécurité) Moubarak Mohamed Shemat en tant que Wali de l'Etat de Gedaref.

- Le Maj-Gén. Muhalab Hassan Ahmed en tant que Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour.

- Le Maj-Gén. Sulaiman Mokhtar Haj Al-Mekki en tant que Wali de l'Etat de l'Est-Darfour.