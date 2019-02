Ile Maurice: Chagos - Victoire historique à La Haye

L'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur l'excision des Chagos du territoire mauricien est favorable au pays. Le Royaume-Uni doit mettre fin à son administration sur ce territoire, a déclaré La Haye. Et les Chagossiens ont laissé libre cours à leurs émotions ce lundi 25 février...

Sateeaved Seebaluck : «Un jour historique pour Maurice»

«Nous sommes aux anges». Ce sont là les commentaires de Sateaved Seebaluck, Senior Adviser on Chagos matters, attaché auprès du bureau du ministre mentor. Il fait partie de la délégation officielle actuellement à La Haye, comprenant entre autres, le Solicitor General, Dheeren Dabee et le chef de la fonction publique, Nayen Koomar Ballah. «La délégation mauricienne est toujours en train d'assimiler le contenu du rapport. Cet avis consultatif est clair et presqu'unanimement en notre faveur», souligne-t-il. Et d'ajouter que les réunions de travail avec les avocats s'enchainent, même après l'annonce de la Cour internationale de justice.

Pour l'heure, la délégation mauricienne ne veut piper mot sur les prochaines démarches qu'elle compte entreprendre. Mais indique qu'aucune communication officielle n'a été échangée entre les deux superpouvoirs engagés dans cette affaire, soit la Grande-Bretagne et les États-Unis. «Nous tenons aussi à remercier les pays amis qui ont soutenu dans ce combat», laisse entendre Sateeaved Seebaluck.

SAJ: «Ene jour de bonheur pou nou»

Il a toujours demandé à son fils de ne «pa trakaser akoz perna case» dans l'affaire MedPoint. Et il a eu raison aujourd'hui.

Pravind Jugnauth: «On ne demande pas le démantèlement de la base... »

Le Premier ministre ne veut pas dévoiler la prochaine étape dans cette bataille. Il veut que l'Angleterre reconnaisse l'unité de Maurice. Cependant, il a laissé entendre que la base pourrait rester sur place...

Ivan Collendavelloo: «Une page qui se tourne»

Aujourd'hui, c'est une page dans l'histoire de Maurice et de la décolonisation qui se tourne, a dit le Deputy Prime minister. Ivan Collendavelloo estime qu'il est maintenant temps de retrouver notre unité territoriale. Il a aussi rappelé que l'ambassadeur de l'Union Africaine a dit qu'il faut agir «today, not tomorrow»

SAJ: «L'AG des Nations-Unies a eu l'éclairage qu'il faut pour mener la décolonisation à son terme»

La Cour a statué que la décolonisation n'est pas complète et que l'excision allait contre les droits de l'auto-détermination des peuples. Saj dit que maintenant, l'AG des Nations-Unies a eu l'éclairage qu'il faut pour mener la décolonisation à son terme.

SAJ: «Nou ti mwins ki locataire»

Lorsque Maurice était une colonie, les Anglais considéraient le pays comme leur propriété et ont excisé les Chagos alors qu'ils n'avaient pas le droit. SAJ réaffirme qu'il avait eu raison de dire que cette occupation est illégale.

«Défaite morale pour la Grande-Bretagne»

Xavier-Luc Duval: «C'est une très belle victoire pour Maurice, et une grande défaite morale pour la Grande-Bretagne. La prochaine étape c'est que Maurice dépose une résolution devant les États-Unis, en vue de nous retourner la souveraineté des Chagos. Et que les Chagossiens puissent retourner sur certaines îles des archipels. La base américaine est là pour rester. Maurice doit trouver un modus operandi. Le PMSD invite les Anglais à la table des négociations afin de résoudre cette affaire une fois pour toute.»

SAJ: «Malgré les menaces de l'Angleterre et des Etats-Unis, j'ai mené ce combat jusqu'à ce jugement»

Cette lutte, dit le ministre Mentor, est légitime et juste car Maurice réclamait son droit. SAJ rappelle qu'il a déjà dit qu'il considère cette lutte comme une mission sacrée qu'il a menée à bon port. Fidèle à son habitude, SAJ a quand même pris le temps de lancer des piques à ses adversaires. «Kan mo ti coumence sa lalit la, enta politisyen pa ti p krwar»

«Il est temps de décoloniser cette partie de l'Afrique»

Pravind Jugnauth rappelle que l'Angleterre a toujours respecté les institutions internationales et de ce fait, ils doivent compléter la décolonisation le plus rapidement possible.

Pravind Jugnauth: «Les conséquences sont claires et fortes»

Le Premier ministre revient sur la décision de la Cour Internationale de Justice, rappelant que la décolonisation de Maurice est incomplète. Il a remercié l'Union Africaine et tous ceux qui ont soutenu Maurice dans cette lutte. Pravind Jugnauth a rappelé que le Ministre Mentor qui s'est jeté de tout son poids dans cette affaire.

Chagos et MedPoint: Pravind Jugnauth s'exprime

Il a eu deux bonnes nouvelles en une journée. Son acquittement par le Privy Council est survenu quelques heures avant l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice en faveur de Maurice. Le Premier ministre est face à la presse pour parler de ces deux affaires qui ont eu des dénouements heureux.

Arvin Boolell: «Il faudra faire un lobby diplomatique »

L'ancien ministre des Affaires Etrangères, Arvin Boolell soutient que c'est une grande victoire pour le pays, pour le ministre mentor, Sir Anerood Jugnauth et pour les Chagossiens.

Néanmoins, il estime que la Grande-Bretagne ce pays ne pliera pas à l'avis de la Cour Internationale de Justice. «Même si on dit que la Grande Bretagne est le berceat de la démocratie, elle fera fi de l'avis consultatif.»

L'ancien ministre des Affaires Etrangères estime qu'il n'y aura pas de discussions non plus. « Maurice avait eu gain de cause sur le Marine Protected Area, mais la Grande-Bretagne n'a pas reculé. Donc je pense que Maurice doit adopter la voie diplomatique et avoir recours aux Nations Unies pour faire respecter cette opinion.»

Olivier Bancoult: «Sé enn zour historik pou mwa zordi»

«Mo tré éré... » Sa réaction ne s'est pas fait attendre après le jugement rendu par la Cour internationale de la justice (CIJ) de La Haye sur l'affaire Chagos ce lundi 25 février. Joint au téléphone, le leader du Groupe Réfugiés Chagos affirme que ce jour restera un jour historique pour lui. «Sa lopinion ki finn délivré par CIJ zordi sé enn kitsoz tré for. Linn kondamn latitid bann otorité britanik fas à léta morisien ek la kominoté chagossienne.»

Il a tenu à préciser que cette victoire, il la dédie à toute la communauté chagossienne qui est dispersée dans plusieurs pays à travers le monde. D'ajouter que «mo pans tou dimounn ki finn donn koudmé. Tou séki finn édé dan lalit chagossien. Ti nou but sa pou rétourn lor Chagos. Nou ti touzour kondann latitid gouvernman anglais. Li pa akseptab».

Le leader du Groupe Réfugiés Chagos a également confié que «c'est une grande victoire parski toultan nou ti anvi al rékéyir nou lor tomb bann fami ki nou'nn perdi». Il a poursuivi en affirmant que «mo ti touzour krwar dan mo dignité, dan mo drwa, dan mo lalit. Nou tré fier zordi». Quid de la marche à suivre ? «Mo fek gagn enn konversation ek Prémié minis é nou pou éna bann rankont pou désid la marche à suivre.»

Liseby Elysé: «Mo pou capav retourn dan mo zil apre 50 ans»

Son témoignage devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) avait bouleversé tous les Mauriciens le 3 septembre dernier. Aujourd'hui, après que la CIJ a rendu son avis consultatif, Liseby Elysé se dit très heureuse. «Je me sens très bien. Mo pou capav retourn dan mo zil apre 50 ans» a-t-elle déclaré de La Haye.

L'avis consultatif de la CIJ lui donne espoir de pouvoir retourner sur l'archipel pour de bon et «pou dé zour» comme cela a été le cas jusqu'à présent . Liseby Elysé a tenu à remercier le Premier ministre car selon elle, c'est grâce à lui qu'elle a pu témoigner devant les juges.

La presse internationale

The Independent: «Chagos: la décolonisation par le Royaume Uni était illégale... »

The Guardian: «Les Nations-Unis rejettent la demande de souveraineté du Royaume Uni sur l'archipel des Chagos»

AFP sur les Chagos: le Royaume-Uni doit «rapidement» mettre fin à son administration selon la CIJ

La Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré lundi que le Royaume-Uni devait mettre fin à son administration des Chagos, archipel britannique de l'océan Indien qui accueille une importante base militaire américaine et dont la souveraineté est revendiquée par l'île Maurice.

«Le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin a son administration de l'archipel des Chagos, ce qui permettra à l'île Maurice d'achever la décolonisation de son territoire», a déclaré le juge président de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, dans un avis non contraignant.

Les Chagos se trouvent au coeur d'un litige vieux de cinq décennies, depuis la décision britannique de séparer de l'île Maurice cet archipel en 1965 et d'y installer une base militaire commune avec les Etats-Unis sur l'île principale de Diego Garcia.

«La Cour considère que ce détachement n'a pas été fondé sur l'expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné», a expliqué le juge.

Le Royaume-Uni avait expulsé environ 2 000 Chagossiens vers l'île Maurice et les Seychelles pour faire place à cette base, qui a depuis joué un rôle clé dans les opérations militaires américaines.

Estimant que Londres «avait illégalement démembré» son territoire, Maurice a depuis engagé une série de procédures judiciaires, dont la première a été introduite en 1975, afin d'obtenir le retour des îles Chagos dans son giron.

La CIJ estime que le processus de décolonisation de Maurice «n'a pas été validement mené à bien au moment de l'accession de l'indépendance de l'île en 1968», a déclaré le juge président.

BBC: «Chagos: le Royaume Uni dans l'obligation de mettre fin à son occupation»

La décision est qualifiée de «blockbuster» par la British Broadcasting Cooperation.

Le jugement dans l'affaire Chagos favorablement accueilli par Bérenger

Paul Bérenger sur l'affaire Chagos: «C'est formidable. Je ferai d'autres déclarations après avoir lu le document.»

CHAGOS. Des années de négociations, pour ce résultat historique

Pravind Jugnath: «Maurice s'attend à ce que le Royaume Uni respecte l'avis de la Cour»

La première réaction du Premier ministre vient d'un communiqué émis ce lundi 25 février. Pravind Jugnauth affirme que le Royaume-Uni a toujours mis en avant son respect pour les lois internationales et de ce fait, il s'attend à ce que le pays, avec lequel Maurice entretient d'excellentes relations, respecte l'avis des juges. Il rajoute que l'intégrité territoriale de Maurice sera bientôt une réalité.

Réagissant dans le même communiqué, Namira Negn, la conseillère légale de l'Union Africaine, avance qu'il est impensable qu'au 21ème siècle, une partie de l'Afrique soit toujours colonisée par l'Europe.

Pas de soutien de Corbyn

«Tou dimounn ti pansé ki la bataille était perdue d'avance.» Tel est l'avis du juriste Milan Meetarbhan. Ce dernier est d'avis que Jeremy Corbyn n'a en aucun cas soutenu la cause mauricienne dans cette affaire. «Linn toultan souténir l'aspect humanitaire. Mais eski vremem sé Grande-Bretagne ki pou éna dernié mot ? Zamé zot ti intérésé ni éna les moyens pou éna souveraineté lors Chagos. Eski bann Américains pou les bann Anglais négosié koi ke ce swa ?», s'est-il demandé.

«J'espère que l'île Maurice fera du bien-être des Chagossiens, une réalité»

«Si Maurice obtient à nouveau sa souveraineté sur les Chagos, nous espérons que le pays fera du bien-être des Chagossiens, dont ceux des Seychelles et d'ailleurs, une priorité. Nous allons discuter avec le gouvernement mauricien pour que tout plan de repeuplement inclut tous les Chagossiens», relève Pierre Prosper du Seychelles Chagossians Committee.

«Les Chagos n'ont jamais été vendus»

«Le jugement détaillé vient démontrer que rien n'a été vendu. Les Chagossiens n'ont jamais été vendus. D'ailleurs plusieurs opposants sont venus blâmer Sir Seewoosagur Ramgoolam, mais il est important de savoir que les politiciens mauriciens n'ont jamais été en tort alors que l'Angleterre oui. La décolonisation était illégale.» Propos de Shakeel Mohamed.

Sur le plateau de l'express: «Cette décision arrive au pire moment pour les Anglais»

Est-ce qu'il y aura des pressions, comme cela a été le cas dans le passé ? Milan Meetarbhan rappelle que le communiqué émis conjointement par l'Angleterre et les USA était une première car depuis toujours, les américains ont dit que le problème était entre Maurice et le royaume de sa Majesté. Puis, ils ont fait un canvassing contre Maurice avant la résolution de l'AG. Le constitutionaliste précise que cette décision survient au pire moment pour le Royaume-Uni.

Chagos: victoire historique à La Haye

La vingtaine de personnes présente à Pointe-aux-Sables, euphorique, après la décision de La Haye.

Sur le plateau de l'express: «Le contexte était idéal, Bondié gran»

Il est d'avis que tous les Premiers ministres qui ont dirigé le pays ont contribué à ce combat dans l'affaire Chagos. Shakeel Mohamed explique que depuis que Maurice a obtenu son indépendance, «nou finn toulétan gagn plisir PM kinn vinn dir bisin rétourn nou Chagos ki aparténir à Maurice». Le député rouge est aussi revenu sur la victoire devant le tribunal d'arbitrage. Il est également d'avis que toute cette affaire est intervenue à un moment propice pour Maurice. «Sa inn ariv enn moman kot l'Angleterre pann éna tou soutien.»

Sur le plateau de l'express: «La présence américaine sur le territoire est un problème»

What next? C'est un avis consultatif, rappelle Shakeel Mohammed. La présence américaine sur le territoire est un problème. «Nous savons comment les américains réagissent face à ces avis» poursuit le député du PTr. Avec le président actuel et sa politique nationaliste, il est peu probable qu'il ordonne le démantèlement de la base de Diego Garcia. Il y a la possibilité que l'avis soit simplement ignoré.

Shakeel Mohammed estime que toute la population Mauricienne doit avoir son mot à dire et qu'il fait que la pression diplomatique soit accentuée.

La vingtaine de personnes présente à Pointe-aux-Sables, euphorique, après la décision de La Haye

Chagos: le jugement intégral

Le full Bench de la Cour Internationale de Justice de La Haye a rendu son avis consultatif sur l'excision de l'archipel des Chagos du territoire Mauricien avant l'indépendance. L'express vous propose le jugement dans son intégralité.

Sur le plateau de l'express: deuxième victoire de Maurice

C'est la deuxième fois que les juges internationaux donnent raison à Maurice, explique Milan Meetarbhan. En ce qui concerne le jugement, la cour a jugé qu'elle est compétente pour se prononcer et qu'il ne s'agit pas d'une affaire bilatérale. «C'étaient deux obstacles que la Cour a surmonté assez facilement» explique Milan Meetarbhan. Lorsqu'il s'agit du consentement, le constitutionaliste estime qu'elle n'était pas valable car Maurice n'était pas indépendante.

Décision favorable sur Chagos: éclatement de joie à Pointe-aux-Sables

Les Britanniques devront mettre fin à leur administration des Chagos. Assemblée générale devra examiner cette question de droits humains, a déclaré la cour internationale de justice de la Haye ce lundi 25 février. L'éclatement de joie à Pointe-aux-Sables a été automatique...

Le Royaume-Uni est tenu de mettre fin à son administration des Chagos

La réinstallation dans l'archipel des Chagos, il s'agit d'une question de droits humains qui devra être examinée par l'AG. La cour conclut que le Royaume-Uni est tenu à mettre fin à son administration des Chagos et tous les états membres doivent coopérer.

La cour demande au Royaume-Uni de mettre fin à l'administration des Chagos

La décolonisation n'a pas été réalisée dans le droit des peuples, le maintien des Chagos dans le Royaume-Uni est illicite à caractère continu. Dès lors, le royaume Uni est tenu de mettre fin à son administration des Chagos.

La décolonisation n'est pas valide

La cour conclut que le détachement illicite des Chagos et son intégration dans une autre colonie et de ce fait, la décolonisation n'a pas été menée à bien.

Le détachement n'a pas été fondé sur l'expression libre du peuple

Est-ce que le détachement a été fait selon les lois internationales ? Maurice était administrée de manière ininterrompue depuis 1814 par le Royaume-Uni. Au moment du détachement, l'archipel des Chagos faisait partie intégrante du territoire. Dans l'accord de Lancaster House, les représentants ont accepté le détachement sous certaines conditions, dont le fait qu'elle ne doit pas être cédée à une tierce partie. Quand le conseil des ministres a accepté cette décision, le pays était sous l'autorité du Royaume-Uni. Donc il n'y a pas eu d'accord international. Le détachement n'a pas été fondé sur l'expression libre du peuple.

Une décision suivie aux Seychelles et en Angleterre...

Le cœur bat la chamade. Mais jusqu'ici, La Haye semble pencher pour la cause mauricienne. Ainsi pense Pierre Prosper des Seychelles qui souligne que cela semble «positive so far» tandis qu'Allen Vincatassin, président de la communauté chagossienne en Angleterre. «I am following it with a great interest», dira-t-il.

Tout détachement va à l'encontre à l'auto-détermination

L'intégrité territoriale d'un territoire doit être respectée par la puissance administrante. Tout détachement, même d'un territoire non autonome, va à l'encontre à l'auto-détermination. L'AG avait statué qu'un détachement serait une violation de la charte. La puissance administrante Le Royaume Uni ne devait pas prendre de mesure qui violerait l'intégrité territoriale.

Un comité spécial était chargé d'étudier les territoires pour savoir si les populations se gèrent elles-mêmes ou pas. L'AG a constamment exhorté les puissances à respecter l'intégrité territoriale.

L'optimisme est de mise parmis les Chagossiens

«Mo enn natif Salomon. Pé atann... Mo senti pé gayn enn reponse positif. Monn gayn 64 ans et monn kit chagos kan mo ti 7 ans... » témoigne Rosemone Bertin, que nous avons rencontrée à Pointe-aux-Sables.

Chagos: «Pou ki nou kapav fet ensam... »

La secrétaire du Groupe Refugiés Chagos donne toute la mesure de l'espoir placée par les Chagossiens sur l'avis consultatif demandé à La Haye. Suzelle Baptiste espère pouvoir célébrer avec la délégation présente à la cour internationale de justice...

L'auto-détermination est un droit

Est-ce que le processus de décolonisation a été validement mené ? Pour cela, la Cour doit remettre le processus en colonisation en perspective. L'AG situe le processus de décolonisation depuis 1965, quand l'excision a eu lieu. La Cour peut s'appuyer sur les instruments postérieurs lorsqu'elle statue sur des principes.

La Cour devra déterminer le droit à l'auto-détermination en tant que territoire non autonome. La Cour est consciente que ce droit a un champ d'application étendu. Dans le cadre de cette présente affaire, la Cour rappelle que l'auto-détermination figure sur la charte des Nations-Unies.

La réinstallation est possible mais...

Les habitants des Chagos furent interdits de retour et d'autres déplacés de force. Le Commissaire du BIOT a passé le décret de nier l'entrée à toute personne qui n'a pas un permis.

En 1972, par un accord entre Maurice et le Royaume Unis, Maurice a consenti à une compensation finale. En 1982, un autre versement a eu lieu. Les Chagossiens ont signé ou ont «met pouce» un formulaire de renonciation de retour.

En 2014, une étude de faisabilité a été réalisée pour analyser la réinstallation. Il a été conclu mais cela aurait été cher mais possible et l'idée a été abandonnée.

A ce jour, les Chagossiens restent éparpillés.

Les questions soumises à la CIJ

La cour relève qu'avant que l'archipel soit séparé, des discussions officielles ont eu lieu entre les représentants de Maurice et du Royaume-Uni. En 1964, les USA et le Royaume-Uni one commencé des discussions sur une base militaire. Cela s'est concrétisé par un accord en 1966.

En ce qui concerne les discussions entre le Royaume-Uni et Maurice, en 1965, SSR et trois autres ministres étaient présents. A l'issu, un accord fut conclu sur le détachement des Chagos. Il a été question d'indemnisation et la restitution des îles à Maurice quand les îles ne seraient plus nécessaires pour des questions de défense.

Par la suite, le Royaume-Uni a déclaré être favorable à l'indépendance et le conseil des ministres de Maurice avait agrée au détachement.

Aux Seychelles : un autre regard que celui de Maurice

Pendant ce temps aux Seychelles, «les Chagossiens voient les conséquences de cet avis différemment de Maurice... », commente Pierre Prosper. Il promet d'en dire plus une fois la décision connue.

Pas un différend bilatéral

Le différend de souveraineté était le véritable différend à l'origine de la demande. La Cour aurait refusé de donner son avis si un des états n'était pas consentant. Mais l'AG n'a pas sollicité la Cour pour régler un différend entre deux états. L'objet de la requête est de diriger. L'AG a joué un rôle actif dans la décolonisation et le droit des peuples.

L'archipel des Chagos était administré comme une colonie de l'Angleterre

Juge Abdulqawi Ahmed Yusuf : «La Cour rappelle les événements pour l'avis consultatif. L'archipel des Chagos était administré comme une colonie de l'Angleterre. Par la suite, il y a eu la création de la BIOT composée des îles détachée de Maurice et des Seychelles.»

A Pointe-aux-Sables, les Chagossiens se réunissent pour prendre connaissance de la decision de la CIJ

La Cour peut se prononcer, mais...

La demande a été soumise conformément à la charte de l'ONU donc la Cour a les compétences pour se prononcer. Cependant, elle n'est pas tenue de l'exercer. Elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire. Elle doit exercer sa fonction judiciaire dans la présente affaire.

Jour J après des années d'efforts et de négociations entre l'Angleterre et Maurice

Après les auditions de septembre, la Cour internationale de justice (CIJ) fera connaître sa position par rapport à l'avis consultatif demandé par l'État mauricien. Avis qui porte sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965. Mais aussi si le processus de décolonisation a été complété. Si l'avis de la CIJ est favorable à Maurice, des professionnels du dossier sont unanimes à dire que le statu quo devrait changer.

SAJ : «Si mo pa ti confian, mo pa ti pou al de lavan»

SAJ croit savoir que la decision de la Cour international de la Haye sera favorable à Maurice. Il y a toujours cru, dit-il. D'où son combat. «Si mo pa ti confian mo pa ti pou al de lavan. Mo pe atann ki li pou en nou faveur... » dira-t-il.