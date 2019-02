Algérie: Relizane - Découverte d'un atelier clandestin de fabrication et de réutilisation de l'or

Relizane — La brigade économique et financière de la police de Relizane a découvert un atelier clandestin de fabrication et de réutilisation de l'or et a arrêté trois personnes, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Agissant sur informations faisant état de personnes qui vendaient des bijoux en or au centre-ville de Relizane dont la qualité est suspecte, un plan étudié a été mis en place et s'est soldé par l'arrestation de trois ressortissants étrangers en possession de plus d'un kilogramme d'or sans estampillage, selon un communiqué de cette cellule.

Après enquête et investigation et l'extension de la compétence à la wilaya d'Oran, un atelier clandestin disposant de matériels modernes de fabrication de ces bijoux a été découvert en plus d'un véhicule utilisé dans le transport.

Une procédure judiciaire a été engagée contre trois personnes arrêtées et présentées devant la justice pour les chefs d'inculpation de création d'un atelier clandestin pour la fabrication et la réutilisation de l'or, d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et sans factures et de vente de bijoux sans estampillage et résidence illégale.