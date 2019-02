Algérie: Ghardaïa - Ouverture prochaine d'un complexe touristique moderne à Zelfana

Ghardaia — Un complexe touristique intégré moderne ouvrira bientôt ses portes dans la localité thermale de Zelfana (60 km au Sud-est de Ghardaïa), apprend-on des initiateurs du projet,Fruit d'un investissement privé de plus de 700 millions DA, ce complexe touristique, dont les travaux sont achevés à 80%, est bâti sur une superficie de plus de 17.650 m2, selon les normes internationales.

Outre son emplacement stratégique sur un grand boulevard dans l'oasis de la station thermale de Zelfana, ce complexe dénommé "Soleil Tours" comprend 40 bungalows, dont une dizaine de type "haut standing", des espaces verts, une piscine ainsi qu'une aire de jeux pour enfants.

Cette infrastructure thermale comporte également un hôtel de 64 chambres et huit (8) suites avec deux cafétérias et un restaurant proposant des plats et mets alliant le meilleur de la cuisine du monde au raffinement et à la variété de la gastronomie algérienne.

Le complexe dispose aussi de deux hammams, un centre de remise en forme,une grande salle de conférences, un parking de plus de 50 véhicules ainsi que des espaces commerciaux.

Contacté par l'APS, l'initiateur de ce projet , Kaddour Benhamouda, estime que la réalisation de cet espace touristique a été motivée par l'attractivité que connaît la ville de Zelfana comme première destination thermale du sud du pays et par le manque d'infrastructures de loisirs et de bien être dans la wilaya.

Le président de l'Assemblée communale de Zelfana, Amar Ben Ghochi, a souligné de son côté l'importance de cet espace touristique à même d'apporter une valeur ajoutée à l'offre touristique de la région.

Avec plus de 200 emplois directs et indirects dans une première phase, les jeunes de la région de Zelfana et ses environs fondent beaucoup d'espoir sur ce projet, a-t-il ajouté.

Les thermes de Zelfana jouissent actuellement d'une renommée régionale et nationale et cela en dépit d'un manque criarde de structures modernes de cure et d'hébergement.

Chaque week-end et jours fériés ou lors des vacances scolaires, des milliers de personnes de différentes régions du pays, pour la plupart des personnes âgées, convoitent les bassins thermaux de Zelfana aussi bien pour la remise en forme que pour des cures contre des pathologies telles que les affections rhumatismales et dermatologiques.

Dotée d'une capacité d'hébergement estimée à près de 900 lits, cette localité thermale est loin de répondre aux exigences des curistes et visiteurs bien que de nombreux citoyens profitent durant l'afflux des curistes pour louer leurs logements et autres garages aux visiteurs en quête de cure thermale.

L'eau thermale de Zelfana, dont la température est de 41,5 degrés et aux vertus avérées a été à l'origine de l'apparition et la prospérité de cette localité depuis l'apparition du premier forage en 1947.

Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent à ces thermes de Zelfana avec l'ouverture de ce complexe touristique et l'existence de différents centres de repos pour les travailleurs de sociétés nationales et autres organismes étatiques (Sonatrach, Sonelgaz, Moudjahidine, P-TIC, etc. ).

La concrétisation des projets prévus par les plans de la zone d'expansion touristique (ZET) peut faire de Zelfana un pôle santé-beauté-forme et la première destination de santé et d'éco-tourisme dans le sud du pays, estiment les cadres locaux du secteur.