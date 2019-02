Congo-Brazzaville: Croix-Rouge congolaise - Bientôt le renouvellement des structures

L'annonce a été faite par le secrétaire général de la société nationale de secours, André Dianzinga, le 22 février, à l'occasion du 55e anniversaire de sa création.

Depuis plus d'un demi-siècle au service des plus vulnérables, a commenté André Dianzinga, la Croix-Rouge congolaise (CRC) a cumulé une forte expérience dans l'aide et l'assistance humanitaire de proximité en faveur des victimes des catastrophes naturelles et provoquées à travers le pays.

A ce titre, a-t-il poursuivi, l'action humanitaire de la CRC a été focalisée sur quatre domaines d'interventions, à savoir le développement organisationnel, la santé communautaire, la préparation et la réponse aux urgences, la promotion des valeurs et principes humanitaires.

Parmi les grandes opérations réalisées ces dernières années, la société nationale de secours compte à son actif la mise en œuvre des projets tels que la promotion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les districts d'Ignié et Ngabé, dans le Pool, avec l'appui de la Croix-Rouge française et de l'Union européenne, la sensibilisation aux fistules obstétricales à Brazzaville, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population, la prévention sur le VIH/sida en milieu carcéral dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Ouesso, en collaboration avec le Fonds mondial. La prévention transfrontalière sur la maladie à virus d'Ebola dans les départements de Brazzaville, de la Cuvette, des Plateaux et de la Likouala, grâce au financement de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Actuellement, la CRC est impliquée dans la mise en œuvre de l'opération d'assistance humanitaire des déplacés de la RDC au Congo, dans les départements des Plateaux et de la Cuvette. Cette opération mobilise près de deux cents volontaires dans les localités de Makotimpoko, Bouemba et Mpouya dans les Plateaux, Mossaka et Konda dans la Cuvette, avec l'appui de la Fédération », a ajouté André Dianzinga.

En définitive, a-t-il conclu, dans le cadre de la coopération, la CRC jouit de bonnes relations de partenariat avec les autres composantes du Mouvement comme le Comité international de la Croix Rouge, la Fédération, les sociétés nationales participantes telles que la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge espagnole ainsi que la société sœur de la République démocratique du Congo (RDC).