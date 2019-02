Congo-Brazzaville: Transactions commerciales - Des billets de banque mutilés posent problème

Les coupures de 500, 1000 et 2000 FCFA font actuellement objet de refus par certains commerçants. Quotidiennement manipulées dans les marchés, elles sont devenues de plus en plus froissées, décolorées et déchiquetées à cause de leur mauvaise conservation.

Les billets de banque sont appelés à vieillir, mais ce vieillissement est souvent précipité par la mauvaise manipulation ou le mauvais traitement que leur réservent les usagers, en particulier les commerçants. En effet, il n'est pas rare de constater que dans les marchés de Brazzaville, ces billets sont placés sous les étals par les vendeurs de poisson d'eau douce, de la viande, du charbon, d'huile, des légumes frais et bien d'autres. Ce qui précipite la détérioration des billets et pose des problèmes dans les transactions commerciales. « Quand les vendeuses nous remettent de l'argent sale, mouillé, froissé ou déchiquetté, cela ne nous arrange pas. Car nous aussi avons d'autres courses à faire et l'état du billet peut nous causer des problèmes dans nos achats. Voilà pourquoi nous assistons à beaucoup de débats dans les marchés et dans les transports en commun », a déclaré Fabrice Mouaya, rencontré dans un marché de la capitale.

Tenant compte des services qu'ils rendent, de leur importance dans la vie de chacun, les billets de banques devraient bénéficier d'un peu plus d'attention et être bien conservés pour qu'ils servent longtemps. Pour ce faire, il est opportun, voire nécessaire de sensibiliser à leur manipulation. Ainsi, l'un des moyens pour allonger la durée de vie de ces billets est d'utiliser les portes monnaie ou des sacs plus commodes. « Comme tout le monde veut toujours avoir de beaux billets, il convient que chacun, vendeurs ou simples usagers, prenne le soin de bien les manipuler, les protéger et les conserver », a confié un passant qui a requis l'anonymat.

La Banque des Etats de l'Afrique centrale doit prendre des résolutions nécessaires pour pallier ce problème car le risque de perdre complètement ces billets est imminent.