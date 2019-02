Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe, V.Club et DCMP consolident leurs positions respectives

Le top 3 de la 24e édition du championnat national de football n'a pas bougé au terme de quelques matchs de la 20e et 21e journées.

Less affiches du week-end dernier ont été alléchantes, notamment à Mbuji-Mayi avec le choc entre sa Majesté Sanga Balende face au leader Tout-Puissant Mazembe, à Lubumbashi avec la confrontation entre le FC Saint-Eloi Lupopo et l'AS V.Club et à Kinshasa avec le derby fratricide entre le Daring Club Motema Pembe (DCMp) et le FC Reinaissance du Congo.

Le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a battu, le 24 février, au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, le club local de Sa Majesté Sanga Balende par trois buts à deux, en match de la 20e journée. Jackson Muleka avec un doublé (6e et 82e mn) et Meshack Elia (26e mn) ont marqué les trois buts des Corbeaux de Lubumbashi. Pour leur part, le Ghanéen Isaac Amoah (32e mn) et Katambwa (88e minute) ont été les deux buteurs des Anges et Saints du Kasaï oriental.

Au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi, l'AS V.Club a dominé les locaux du FC Saint-Eloi Lupopo par deux buts à un. Les buteurs ont été les défenseurs Yannick Bangala et Padou Bompunga. Rodrick Matumu a marqué pour les Cheminots du Katanga. Au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a assuré un service minimum face à l'AS Nyuki de Butembo. Aggée Basila Amango a été l'unique buteur de cette partie.

A Kinshasa, le DCMP a remporté au stade des Martyrs son septième face-à-face avec le FC Renaissance du Congo, dans une partie comptant pour la 21e journée. Entré en jeu en seconde période à la place de Dark Kabangu, l'attaquant Vinny Bongonga a marqué le but de la victoire des Immaculés de la capitale à la 79e mn, sur un centre du latéral droit Mukoko Amale, au terme d'un affrontement fratricide très disputé. A la fin de la partie, il y a eu des jets de projectiles de la part des supporters orange qui ont estimé que Vinny Bongonga était en position litigieuse avant de reprendre le centre de Mukoko Amale.

En sept oppositions entre les deux clubs depuis la scission du DCMP d'où est issue Renaissance du Congo en 2014, DCMP a remporté six victoires et il n'y a eu qu'un seul résultat nul. En première rencontre, l'AC Rangers a étrillé le FC Mont Bleu par trois buts à zéro, avec le doublé de Mangoba Lyadi et un but de Pinock Vuvu.

Au classement, Mazembe garde la tête avec cinquate-huit points, suivi de V.Club qui maintient la pression avec cinquante-six points. Le DCMP conforte sa troisième position avec trente-sept points, alors que Maniema Union garde la quatrième place avec trente-cinq points.

qui ont vu des affiches alléchantes, notamment à Mbuji-Mayi avec le choc entre sa Majesté Sanga Balende face au leader Tout-Puissant Mazembe, à Lubumbashi avec la confrontation entre le FC Saint-Eloi Lupopo et l'AS V.Club et à Kinshasa avec le derby fratricide entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Reinaissance du Congo.