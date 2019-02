Congo-Kinshasa: Migration - Près de trente-six millions de voyageurs dépistés depuis le début de l'épidémie d'Ebola

L'Organisation internationale pour les migrations/RDC (OIM/RDC) avance exactement le chiffre de 35 913 455 personnes. Son action a visé principalement à surveiller les lieux de passage stratégiques, comme des axes routiers très fréquentés, les voies d'accès aux grandes villes, les marchés et autres parkings. Les efforts sur le terrain ont permis de détecter six cas de la maladie confirmés en laboratoire.

L'OIM/RDC vient de livrer les chiffres de la prise en charge de la dixième épidémie d'Ebola depuis son déclenchement dans le pays. Elle a œuvré sur le terrain, en partenariat avec le ministère de la Santé, à travers ses structures spécialisées dont le Programme national d'hygiène aux frontières. Ensemble, ils ont mené une lutte acharnée contre la propagation du virus d'Ebola. L'action de l'OIM/RDC s'est concentrée particulièrement sur la surveillance des lieux de passage stratégiques. Le rapport épingle des difficultés financières depuis la fin du mois de janvier dernier. Selon l'OIM, il faut au moins douze millions de dollars américains pour continuer de lutter contre l'épidémie. L'absence d'un financement fait augmenter le risque sur l'efficacité des points de contrôle. Par ailleurs, cela contribue également à fragiliser les bons résultats réalisés.

La situation de la maladie du 4 au 17 février

En chiffres, il y a eu un total de quatre-vingts points de dépistage ou points de contrôle actifs, dont soixante-cinq dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, l'épicentre de l'épidémie. Son action a visé principalement à appuyer le Programme national d'hygiène aux frontières dans l'accomplissement de sa mission. En outre, l'OIM/RDC elle a formé le personnel chargé de détecter les cas possibles d'Ebola et assuré un soutien logistique aux points de contrôle et points d'entrée. Le personnel soutenu est estimé à quelque sept cents personnes. L'on apprend également que la plupart des points de contrôle et points d'entrée ont atteint l'objectif fixé de 95 % de voyageurs dépistés et ayant lavé effectivement leurs mains. Toutefois, l'on note une proportion assez inquiétante de résistance parmi les voyageurs.

Les résultats sur le terrain ont abouti aux chiffres suivants : trente-six millions de voyageurs détectés, trois cent dix alertes enregistrées dont cent soixante-douze validées comme des potentiels cas d'Ebola. « Après des tests en laboratoire, six cas d'Ebola ont été confirmés », peut-on lire sur le document de l'OIM/RDC.

Une campagne de sensibilisation a permis de conscientiser au moins 3,5 millions de personnes dans cette partie du pays. Les actions ont ciblé notamment les compagnies de transport qui jouent un rôle non négligeable dans la transmission de la maladie. En effet, ces compagnies assurent les mouvements de population à travers le pays et dans les zones transfrontalières. Rien qu'à Beni, dix-sept d'entre elles ont réussi à mettre en place effectivement des activités de dépistage et de lavage des mains dans le cadre de la lutte contre Ebola.