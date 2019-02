Congo-Brazzaville: Exposition - France émotion, le voyage animé au pays

L'exposition qui fermera ses portes le 6 mars, à Brazzaville, a été ouverte récemment par la directrice déléguée de l'Institut français du Congo (IFC), Marie Audigier.

Conçue par le cluster tourisme et culture de Atout France (qui réunit cinquante et un grands sites culturels français), en partenariat avec l'IFC, "France émotion" intervient après le succès remporté par l'exposition « Imagine France - Un autre voyage ». Ce nouveau projet artistique pour 2018-2020 a pour objectif de promouvoir l'offre culturelle touristique dans le monde entier à travers un prisme artistique.

Quatre photographes étrangers de quatre continents différents ont été choisis afin d'apporter un regard renouvelé sur le patrimoine culturel français. Il s'agit d'Ishola Akpo (Bénin), Edu Monteiro (Brésil), Lourdes Segade (Espagne) et David Schaillol (Etats-Unis). Pour donner vie à ces prises de vue, Julie Chheng et Thomas Pons (un duo des artistes français) diplômés de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et lauréats de la Villa Kujoyama, arts numériques en 2016, ont, à partir des trente-cinq diptyques, imaginé un personnage animé circulant et se métamorphosant dans les photographies, grâce à une application mobile gratuite, simple et accessible à tous. Des petites aventures de cinq à quinze secondes.

Ce processus est disponible en téléchargeant l'application « Moving cards ». Très simple, il peut être aussi utilisé sur des écrans d'ordinateur, cartes postales et stickers. Des produits dérivés pourront être créés et permettront ainsi aux visiteurs de continuer à faire vivre leurs photos chez eux.

Trente-cinq diptyques pour trente-cinq animations

C'est un parcours composé de quatre sections, d'une arche à l'autre... Admiration (avec neuf diptyques). Il s'agit de l'Arc de triomphe, Lyon, Mont Saint Michel, Petit Palais, Viaduc de Millau, Villa Cavrois, Abbaye de Cluny, Pont du Gard, Voyage à Nantes ;

O saisons, O châteaux ! Nostalgie (avec neuf diptyques), que sont Azay le Rideau, Château d'Amboise, Château de Thoiry, Palais des papes Avignon, Château de Blois, Château de Chenonceau, Besançon, Château du Haut-Kœnigsbourg, Aigues-mortes ;

L'imaginaire des musées... (avec neuf diptyques), à savoir Musée Fabre, Quai Branly, Gare Saint Sauveur Lille3000, Château de Chantilly,Monastère de Brou, Musée des Confluences, Orangerie, MUMA, Mucem ; puis

Métamorphoses ; fascination (avec huit diptyques) : Musée d'Orsay, Carcassonne, Caverne du Pont d'Arc, Château du Clos Lucé, Parc Zoologique, Musée Lalique, Pic du midi, Opéra de Vichy.

"France émotion - Le voyage fantastique" est donc une expérience artistique inédite, à la croisée de la photographie et de l'animation numérique, qui plongera les spectateurs dans un voyage surprenant, les invitant à découvrir ou redécouvrir la formidable richesse du patrimoine français.

Le commissariat du projet a été confié à Muriel Enjalran, directrice du Centre régional de la photographie Nord Pas-de-Calais à Douchy-les-Mines, critique d'art et commissaire d'exposition.

Le projet sera ensuite déployé pendant trois ans sous la forme de modules itinérants qui circuleront dans le monde entier. Des vidéos l'accompagneront et alimenteront les réseaux sociaux. Cette exposition a été présentée à Paris, à la Conciergerie (Centre des monuments nationaux). Elle fera escale en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis ou encore au Bénin, puis continuera son itinérance internationale jusqu'en 2020.