Mali: La force française tue une quinzaine de djihadistes

Les insurgés, membres du Front de libération du Macina, ont été « mis hors de combat », le 23 février, dans une frappe aérienne de l'armée française au centre du pays, a annoncé l'état-major des armées françaises.

Dans un communiqué, l'état-major a indiqué que deux Mirage 2000 basés à Niamey étaient intervenus le soir du même jour dans la région de Dialoubé, au nord de Mopti, en coordination avec les forces armées maliennes.

Le 21 février, les militaires français avaient tué au Mali le numéro deux de la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, l'Algérien Djamel Okacha, alias Yahya Abou El Hamame. Auparavant, soit le 23 novembre dernier, le chef de la katiba Macina (autre nom du groupe), Amadou Koufa, avait été tué lors d'une opération militaire de la force française Barkhane dans le centre du Mali.

L'opération menée par l'armée française contre les positions des islamistes était intervenue alors que le Premier ministre français, Edouard Philippe, effectuait une visite au Mali. L'occasion a permis au chef du gouvernement français de conforter l'aide financière et militaire de son pays au Mali, face notamment à la menace terroriste, tout en appelant à accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Edouard Philippe a assuré que la France et sa force militaire Barkhane (quatre mille cinq cents soldats dans les pays du Sahel, dont deux mille sept cents sur le territoire malien) seront « aux côtés du Mali aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que le Mali le souhaitera ».

Notons que six ans après l'intervention militaire menée par la France pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali et trois ans et demi après la signature de l'accord, des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques.