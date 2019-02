Algérie: HIISE - Les garanties prévues par la loi "seront appliquées"

- Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a affirmé dimanche à Ain Témouchent, que les garanties prévues par la loi pour la HIISE seront appliquées.

"C'est notre devoir et nous l'assumerons car nous y croyons", a déclaré M. Derbal lors d'une conférence de presse au siège de la permanence de wilaya de la HIISE, ajoutant "l'assurance que j'apporte en tant que président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections est que tout ce que prévoit la loi comme garanties sera appliqué".

Demandant à chacun de respecter la loi, le président de la HIISE a souligné que l'opinion publique doit être sûr que l'instance traite avec celui dont la candidature est confirmée par le Conseil constitutionnel et au même égard avec tous les candidats, .

Il a affirmé que l'organisation de l'opération électorale est complémentaire et multilatérale et que la responsabilité n'incombe pas à une seule partie, déclarant "j'invite les membres de l'instance et de l'administration et toute les parties d'accomplir chacun son devoir pour assurer des élections sereines et propres".

Lors de sa visite dans la wilaya d'Ain Témouchent, le président de la HIISE s'est enquis à la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) des résultats de la révision exceptionnelle des listes électorales et de la répartition des électeurs sur les centres et bureaux de vote, ainsi que des nouveautés.

A l'occasion, M. Derbal a réitéré son appel pour réunir toutes les conditions assurant aux citoyens d'exercer leur droit électoral, donnant des orientations pour rapprocher les bureaux de vote des étudiants. "Il est préférable de rapprocher l'étudiant de son droit d'exercer son devoir électoral et je veille sur ce sujet dans cette wilaya et autres", a-t-il dit.

En visitant le bureau de vote de la commune de Hammam Bouhadjar, M. Derbal a insisté sur l'importance d'impartialité de l'opération électorale.

Concernant la distribution des cartes de vote, le président de la HIISE a mis l'accent sur la nécessité de la contribution de la société civile et des Scouts musulmans algériens (SMA) et d'une action de sensibilisation pour expliquer aux citoyens l'importance de ce rendez-vous.