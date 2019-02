Cote d'Ivoire: Nomination / Banque Mondiale et FMI - Charles Diby représentera le pays dans ces institutions internationales

La Côte d'Ivoire fait désormais partie du "Joint Committee on the Remuneration of executive Director". C'est un organe mixte de réflexion et de production de recommandations de la Banque mondiale (Fm) et du Fonds monétaire international (Fmi).

Ainsi pour la première fois de son histoire, l'Etat ivoirien a été choisi par les premiers responsables de ces deux institutions financières internationales, respectivement Jim Yong Kim, président de la Bm et Christine Lagarde, directrice générale du Fmi pour siéger dans cet organe ayant pour mission de statuer sur des questions liées au fonctionnement des deux grandes institutions financières.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a donc porté son choix sur Charles Koffi Diby pour représenter le pays au sein du "Joint Committee on the Remuneration of executive Director".

La Côte d'Ivoire est le seul Etat africain à côté de deux autres, la Finlande du continent européen et les Iles Fiji du Pacifique sud, à être membre de ce comité conjoint.

La désignation du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) pour parler au nom de l'Etat ivoirien dans cet organe a été motivée par sa grande expérience et expertise sur les questions financières.

Grand économiste et technocrate, Charles Koffi Diby, a reçu plusieurs distinctions au plan international. Il a été successivement reconnu meilleur ministre de l'Economie et des Finances 2010, zone Afrique subsaharienne, décerné par le magazine "The Banker" du "Financial Times", pour la gestion 20 ; meilleur ministre de l'Economie et des Finances 2010, zone Afrique subsaharienne ; Prix "Emerging Markets ", meilleur ministre de l'Economie et des Finances 2013, zone Afrique subsaharienne, décerné par le magazine The "Banker" du "Financial Times", pour la gestion 2012.

L'ancien ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères est aussi un habitué de la sphère mondiale des finances, qui jouit de l'appui précieux du Président Ouattara