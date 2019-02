Soudan: Sous-secrétaire aux AE rencontre l'ambassadeur turc à Khartoum

Khartoum — Le Sous-secrétaire aux Affaires étrangères, Badre Eddine Abdullah Mohamad a rencontré ce lundi l'ambassadeur turc à Khartoum, Irfan Naziroglo.

L'ambassadeur turc a félicité le sous-secrétaire pour sa nomination à ce poste et l'a informé du progrès des relations entre les deux pays et les moyens de les développer et des domaines de la coopération actuelle et future entre la Turquie et le Soudan dans les domaines agricole, sanitaire, technique, culturel et éducatif.

Pour sa part, Badre Eddine a exprimé son espoir que les relations bilatérales entre le Soudan et la Turquie deviendront un exemple, et que le Soudan ait toujours considéré la Turquie comme un partenaire, soulignant le souci de son pays d'accroître la coopération économique, agricole et culturelle entre les deux pays.