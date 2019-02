Algérie: Congrès de l'UNFS - La lutte de la femme sahraouie pour l'indépendance valorisée

- Des participantes aux travaux du 8ème congrès de l'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS) ont valorisé, lundi au camp d'Aousserd des réfugiés sahraouis, la résistance de la femme sahraouie et sa lutte pour l'indépendance.

Parmi ces participantes, Salha Boutenfiza, journaliste sahraouie venue des territoires sahraouis occupés, a salué l'action de la femme sahraouie à travers sa résistance et son combat pour l'indépendance de son pays.

S'exprimant à l'APS, Mme Boutenfiza a indiqué que sa participation aux côtés de ses sœurs sahraouies se veut "un message de défi, de résistance et de poursuite du combat, lancé à l'adresse de l'occupant marocain", saluant, par la même occasion, les sacrifices et la lutte de la femme sahraouie pour la liberté et l'indépendance.

Elle a réaffirmé sa fierté de prendre part, dans le cadre d'une délégation composée de 16 déléguées, à ce congrès qu'elle considère comme "une étape importante qui confirme une nouvelle fois l'unité du peuple sahraoui, sous la bannière de son représentant unique le Front Polisario".

La militante sahraouie des droits de l'Homme, Fatmetou Dahouar, a mis l'accent, de son côté, sur le rôle efficient de la femme sahraouie dans la défense de sa cause juste, avant de dénoncer les violations des droits de civils sahraouis sans défense dans les territoires sahraouis occupés.

Elle a, en outre, salué l'expérience des femmes sahraouies, notamment les militantes des droits de l'Homme, à travers la diffusion d'images sur la situation difficile et amère que vivent les militants ainsi que sur les campagnes d'arrestations dont ils font l'objet et des mauvais traitements et violations de leurs droits aux mains de l'occupant marocain.

Les travaux de ce 8ème congrès "Chahida Sidoumé Mokhtar Ahmed" ont donné lieu à l'élection de Mme Mentou Lerbas Essouidat comme nouvelle secrétaire générale de l'UNFS, selon l'annonce faite par la présidence du Congrès.

Ces travaux, qui se sont étalé sur trois jours, devront s'achever ce soir, en présence de responsables sahraouis et de représentants des délégations féminines de différents pays arabes et étrangers.