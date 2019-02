Algérie: 17 millions de voyageurs dont 3,9 millions d'étrangers sont entrés au pays en 2018

Oran — Près de 17 millions de voyageurs dont 3,9 millions d'étrangers sont entrés au pays en 2018, a-t-on appris dimanche à Oran du commissaire Zouaoui Rabah, chef du service de communication à la direction de sécurité publique de la DGSN, lors du salon international du tourisme "SIAHA 2019".

Environ un million d'étrangers (953.000) sont entrés au pays dans un cadre exclusivement touristique, de même que 4,1 millions de ressortissants algériens, a fait savoir Zouaoui Rabah, rappelant les facilitations accordées par la Police des frontières aux touristes étrangers et aux citoyens algériens durant la saison estivale, ce qui explique la participation de la DGSN à la 10e édition du Salon International du tourisme, des voyages et des transports "SIAHA 2019".

"Nous avons une mission d'accompagnement, de contrôle et d'escorte vis-à-vis des touristes étrangers durant leur séjour en Algérie", a-t-il déclaré, signalant 9.224 missions d'escorte par la DGSN en 2018 et l'accompagnement de 30.500 délégations touristiques durant la même année.

La sûreté nationale a pour mission de protéger et de sécuriser les infrastructures touristiques et toutes les autres structures ayant un lien avec le tourisme comme les hôtels touristiques, les salles de conférences et autres, ainsi que la protection de l'environnement, le patrimoine culturel et archéologique, a indiqué le même responsable, ajoutant que la DGSN vise au salon "SIAHA 2019" à mettre en exergue ses missions en relation avec la tourisme, en plus de sensibiliser sur la sécurité routière.

La DGSN, à travers ses deux services de la voie publique et de la police des frontières, met en exergue au salon les équipements et moyens mis en place en matière d'escorte des touristes et de transport, à travers une exposition de quads, de motos à deux et trois roues et autres équipements utilisés durant la saison estivale au niveau des plages et autres sites de vacances et de tourisme.

De son côté, la Gendarmerie nationale, par la voix de Mme Loucif, chargée de la communication des services de la gendarmerie de la wilaya d'Oran a mis en exergue les nombreuses campagnes de sensibilisation et de prévention contre les accidents de la route, ainsi que la protection de l'environnement et la préservation des sites historiques et archéologiques, en plus des plans de sécurité mis en place durant la saison estivale.