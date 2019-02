Algérie: Politique du gouvernement - Les députés appellent à booster l'économie nationale

Alger — Plusieurs députés à l'Assemblé populaire nationale (APN) ont salué, lundi, le contenu de la Déclaration de politique générale du gouvernement, notamment en ce qui concerne les réalisations accomplies dans différents domaines, relevant toutefois nombre de carences à pallier afin de relancer l'économie nationale et limiter la dépendance aux hydrocarbures.

Les interventions des députés sont intervenues suite à la présentation par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia de la Déclaration de politique générale du gouvernement, lors d'une séance plénière à l'APN présidée par Mouad Bouchareb, en présence de membres du gouvernement.

Dans ce cadre, le député Baha-Eddine Tliba (FLN) a mis en avant les acquis réalisés notamment dans le secteur des Finances, eu égard à "sa place prépondérante dans la planification financière et la dynamisation de l'économie du pays, d'autant que les ressources financières ont été adaptées aux priorités, ce qui a permis de surmonter l'étape dangereuse". De même qu'il a souligné "l'impératif de s'intéresser aux carences recensées dans les différents secteurs".

M. Salah Eddine Dekhili de la même formation politiqe, a mis l'accent sur l'importance de renforcer les acquis réalisés dans le domaine de l'agriculture, plaidant pour "la définition d'une vision efficace permettant de relancer l'économie nationale non seulement pour résister aux données de cette conjoncture, mais aussi pour atteindre lacompétitivité".

Par ailleurs, M. Abdelbaki Touahria (FLN) a fait état de l'avance enregistrée dans la mise en œuvre des programmes du président de la République particulièrement en ce qui a trait aux infrastructures et aux acquis dans les domaines industriel et agricole.

Aussi, M. Touahria a plaidé pour une révision urgente de "l'aide social" en passant d'une politique "généralisée" à une politique "orientée".

Le député Seddik Chihab (RND) a reconnu que le bilan du gouvernement contenait plusieurs points positifs sur plus d'un front, citant à titre d'exemple les projets relatifs à l'Habitat, à l'approvisionnement en électricité et en eau potable, à la réalisation d'infrastructures et à l'instauration des règles fondamentales permettant de booster l'économie nationale. Le même responsable a, toutefois, reconnu l'existence de "carences auxquelles nous n'avons pas encore pallier".

Saluant le contenu de la Déclaration de politique générale, Fatima Karma (RND) n'a pas manqué de rappeler certaines réalisations dans une période où "les différents programmes de développements ont été mené malgré la pénurie en ressources financières".

Plus précise, la députée s'est félicitée du "bond qualitatif" noté dans le secteur des transports et des travaux publics, en sus des projets de réalisation de logements, de barrages et d'approvisionnement en eau potable.

M. Hakim Berri, également député (RND), a déploré le gel de certains projets notamment à Batna, revendiquant l'impératif de concrétiser les projets relevant du secteur de la Santé, celui des travaux publics ou encore le soutien de l'habitat rural.

De son côté, le député Hassan Aribi (Union Ennahda-Adala-Bina) a estimé que "le gouvernement a échoué dans la concrétisation de la transaction par chèque et l'organisation du commerce de devise en ouvrant des guichets sous le contrôle de l'Etat, et n'a pas réussi à faire face au phénomène de surfacturation au nom de la liberté du commerce extérieur, ni à stopper le flux de produits de mauvaise qualité sur le marché national et à mettre fin à l'évasion fiscale, outre l'absence de transparence dans les transactions bancaires et financières et les crédits".

Pour sa part, le député Ahmed Cherifi (MSP) s'est interrogé sur les raisons de "la non concrétisation du nouveau modèle économique", promu auparavant par le gouvernement, critiquant, ainsi, le gel des projets et le financement de l'économie par le Trésor ainsi que "l'incapacité" des banques à drainer l'épargne.

Il a affirmé en outre qu'aucune diversification économique n'avait été réalisée, jusque-là, ajoutant que les industries de montage "étaient, en fait, un fardeau pour l'économie nationale".

De son côté, la députée Farida Ghamra de la même formation politique a souligné, dans son intervention, le recul enregistré dans les réserves de change et "le recours à la planche à billets comme solution facile qui mènera ultérieurement aux dettes extérieures à des conditions plus rigoureuses".

Pour sa part, le député Cheikh Menouar (MSP) a affirmé que "nul ne saurait nier les réalisations du pays, mettant en exergue "les insuffisances enregistrées en matière d'Habitat et de Travaux publics".

La députée Fatima Saadi a estimé que "les réalisations accomplies durant les deux dernières décennies n'ont pas été à la hauteur du niveau des grandes dépenses et n'ont créé ni une dynamique économique ni une relance économique", ajoutant que l'économie nationale était toujours confrontée à de grands risques.

Elle a déploré, par ailleurs, "la dépendance aux hydrocarbures, l'échec de la réalisation d'une diversification économique hors hydrocarbures et l'incapacité du recouvrement des impôts".

Lors de sa présentation de la Déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia avait mis en exergue les progrès enregistrés dans le domaine économique, citant le secteur de l'agriculture qui a connu un taux de croissance proche de 9%, et l'industrie qui arrive à satisfaire la demande nationale dans plusieurs filières.

M. Ouyahia a indiqué également que les défis internes consistaient à "atteindre le niveau réel de la diversification et de la compétitivité dans le domaine économique".

Il a affirmé, en outre, que l'Algérie avait pu résister à la baisse des cours de pétrole depuis 2014 grâce à ses propres ressources financières et poursuivre le processus de développement même si ce dernier a accusé un retard qui a été dépassé, par la suite, grâce aux mesures financières internes prises d'une façon autonome".

Il est à noter que le débat de la Déclaration de la politique générale se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, en attendant que le Premier ministre répondra aux préoccupations des députés de l'APN.