Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - L'UA entend accompagner le pays pour l'instauration d'un climat apaisé

La Commission de l'Union Africaine en Côte d'Ivoire va accompagner le Gouvernement Ivoirien. Et particulièrement le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la pauvreté dans ses nombreux efforts. Ce dans la prévention de conflits, en vue d'instaurer un climat apaisé avant, pendant et après les échéances électorales prévues en Côte d'Ivoire en 2020.

La première responsable de cette institution en Côte d'ivoire , son excellence Josephine Charlotte Mayuma Kala a porté cette information au Professeur Mariatou Koné, Ministre en charge la Cohésion Sociale, le 25 février 2019, à son cabinet.

« Avant toute élection, l'Union Africaine se fait l'obligation de prévenir les conflits par une diplomatie préventive. Pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire, l'Union Africaine va accompagner le Gouvernement Ivoirien en vue de favoriser un climat apaisé.

Cet accompagnement sera apporté au Ministère en charge de la Cohésion Sociale. On le voit, la Ministre est très active sur le terrain. On la voit mener des actions de prévention de conflits et de renforcement de la Cohésion sociale », a indiqué la diplomate.

Au cours de cette rencontre, la Diplomate de l'Union Africaine a aussi partagé avec la Ministre Mariatou Koné, la décision des Chefs d'Etat à l'issue de la 32eme session du sommet des Chefs d'Etat qui s'est tenu récemment à Addis Abeba.

Ainsi, les Chefs d'Etat ont-ils décidé de mettre un accent particulier sur la paix et la sécurité, la question des réfugiés, des exilés internes et des déplacés du fait des conflits qui sont de plus en plus nombreux sur le continent et la problématique de la lutte contre la pauvreté, une question sur laquelle les pays doivent redoubler leurs efforts.