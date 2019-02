Soudan: Le président de la République publie quatre ordres d'urgence

Khartoum — Le maréchal Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, président de la République, a publié lundi quatre ordres d'urgence concernant la délégation de pouvoir et l'octroi d'immunités, l'interdiction des rassemblements, des marches et des grèves ainsi que la perturbation des équipements publics, la réglementation des changes de devises étrangères et la mise en place de contrôles de sortie des espèces et de l'or via les ports et les passages. Et interdire la distribution, le stockage, la vente et le transport de carburant et de produits subventionnés en dehors des circuits officiels.

Ces ordres entreront en vigueur à compter de la date de signature et se termineront à la fin de la période spécifiée par l'urgence, à savoir:

Ordres d'urgence n ° (1) pour l'année 2019 autorisant les autorités et accordant des immunités:

Cet ordre est délégué aux forces régulières, aux autorités suivantes:

(A) Entrée ou inspection d'immeubles ou inspection de personnes.

(B) Pour contrôler une propriété ou des installations;

C) Saisie de fonds, magasins, biens et objets suspectés d'être illégaux, en attente d'enquête ou de poursuites.

(D) L'interdiction ou la réglementation du mouvement ou de l'activité de personnes ou du mouvement d'objets ou de moyens de transport et de communication dans une zone ou une heure quelconque.

(E) Arrestation de personnes soupçonnées d'être impliquées dans un crime d'urgence.

Et (F) tout autre pouvoir jugé nécessaire par le Président de la République.

L'ordre a donné le procureur général le pouvoir de faire rapport sur la levée de l'immunité de toute personne accusée d'un crime punissable aux termes de la loi de 1997 sur la protection de la sécurité publique et la protection de la sécurité publique, ou de ses règlements ou ordres.

L'ordre prévoyait que le procureur général établisse des appels d'urgence et établisse les règles régissant les procédures d'enquête, d'instruction et d'appel, ainsi que des tribunaux d'urgence et des règles régissant le procès et l'appel.

Ordre d'urgence n ° (2) pour l'année 2019

Cet ordre indique ce qui suit:

Il interdit le rassemblement et les convois non autorisés.

Il interdit le blocage des routes publiques et entraves à la circulation des citoyens et des moyens de transport.

Il est interdit de diminuer le prestige de l'État et de tout symbole de sa souveraineté, de l'un quelconque de ses organes ou agents, par quelque moyen ou acte que ce soit.

La grève, l'arrêt du travail, la désactivation des installations publiques sont interdits.

La propriété publique et privée, le vandalisme, l'intimidation de citoyens et les atteintes à la sécurité publique sont interdits.

Il est interdit d'organiser des séminaires, rassemblements, manifestations et des activités sans l'autorisation de l'autorité compétente.

Il est interdit de préparer, de publier ou de diffuser des informations qui nuisent à l'État ou aux citoyens ou qui appellent à saper l'ordre constitutionnel existant ou à répandre la haine, le racisme ou la discrimination par tout moyen de communication visuelle, audiovisuelle ou lisible ou tout moyen de media social.

Il est interdit de préparer ou de publier des informations, des photographies, des documents ou des documents personnels de toute personne occupant un poste public ou de sa famille.

Il est interdit de résister aux autorités compétentes ou de refuser d'obéir à leurs ordres ou directives.

L'itinérance est interdite par l'autorité compétente.

Il est interdit de publier des informations ou des commentaires concernant des enquêtes ou des enquêtes dans des procédures pénales sans l'autorisation du ministère public.

Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent ordre en commettant l'acte ou l'incitation, la résistance ou le commerce sera punie en plus de toute peine prévue par toute autre loi, comme suit:

Emprisonnement d'une durée maximale de dix ans et d'une amende.

La confiscation des moyens ou de l'argent ayant servi à la commission de tout acte interdit par le présent ordre.

Ordre d'urgence n ° (3) pour l'année 2019, réglementant le traitement des opérations de change devises étrangères et déterminant les contrôles applicables à la sortie de devises étrangères et d'or par les ports et les points de passage.

Ceci est interdit:

1 - Négociation de devises étrangères pour la vente ou l'achat en dehors des canaux officiels.

2. Il est interdit d'emporter plus de (3000) dollars (trois mille dollars) ou l'équivalent en monnaie étrangère à une personne voyageant dans un port aérien ou maritime ou un passage terrestre.

3. Il est interdit de transporter et de posséder plus de 150 grammes d'or fabriqué pour les voyageurs hors du Soudan, que ce soit dans un port aérien, maritime ou terrestre.

4. Il est interdit de transporter, de posséder ou de stocker toute quantité d'or brut, quelle que soit sa forme, parmi ceux qui ne sont pas autorisés à fabriquer ou à exporter.

5 - Quiconque détient ou porte de l'or brut sous quelque forme que ce soit doit se conformer aux contrôles établis par les autorités compétentes, qui déterminent le contrôle du transport de l'or d'une région à une autre ou à son exploitation.

L'ordre stipule que quiconque commet, participe, aide, facilite ou permet la commission de l'un des actes interdits par le présent ordre sera puni en plus des sanctions prévues par toute autre loi:

(A) un emprisonnement maximal de dix ans et une amende;

B) Confiscation de la monnaie, soudanaise ou étrangère, et de l'or brut et fabriqué saisis en violation de la présente ordonnance.

(C) Tout moyen utilisé pour commettre l'acte prohibé doit être confisqué.

L'ordre d'urgence n ° 4 de 2019 interdit la distribution, le stockage, la vente et le transport de carburant et de produits subventionnés en dehors des circuits officiels.

Ceci est interdit:

La traite en carburants:

Il est interdit à toute personne de stocker, de vendre ou de transporter des carburants à base de pétrole (essence, benzène, gaz ou fougères) sans l'autorisation de l'autorité compétente.

B) Le transport de carburants (essence, benzène, gaz ou fougères) est interdit en dehors des frontières soudanaises.

(C) Il est interdit à toute personne engagée dans le transport de carburant (essence, benzène, gaz ou fougères) de décharger tout ou partie d'une cargaison dans un lieu contraire à ce qui est spécifié dans le formulaire d'expédition et de répartition délivré par la Société générale du pétrole.

(D) Il est interdit à toute station-service pétrolière de vendre ou de mobiliser de carburant (essence, benzène, gaz ou fougères) en violation des réglementations édictées par l'autorité compétente.

(E) Aucune station-service pétrolière ne doit vendre ou mobiliser d'essence (essence, benzène, gaz ou fougères) sauf à l'intérieur du conteneur conçu à cet effet dans chaque véhicule.

(F) Il est interdit de vendre de (essence, benzène, gaz ou fougères) à l'extérieur des stations-service ou des entrepôts.

Interdiction de manipuler de la farine:

Il est interdit de traiter de la farine subventionnée par l'État en vendant, achetant, transportant, stockant, possédant ou utilisant à des fins autres que celle prévue par la réglementation spécifiée par l'autorité compétente.

Contrebande de biens et des marchandises:

Il est interdit de transporter des biens ou des marchandises en dehors des frontières du Soudan, sauf avec l'approbation des autorités compétentes.

Sanctions:

Outre les sanctions prévues par toute autre loi, quiconque contrevient aux dispositions du présent ordre sera sanctionné comme suit:

(A) un emprisonnement maximal de dix ans et une amende d'au moins (50 000) livres (cinquante mille livres).

B) Confiscation des quantités saisies en violation de la présente ordonnance.

C) Confiscation du moyen de transport.

(D) Suspension ou retrait de la licence ou du pouvoir.