Madagascar: Présidence du FFKM - La FJKM SP 17 prend le relais à MahajangaVero Andrianarisoa

La passation de fonction pour la présidence du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes à Madagascar ou Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM), dans la province de Mahajanga, s'est achevée dimanche, au temple FJKM Ziona vaovao, après deux reports dus à l'indisponibilité du représentant de l'Église catholique.

La passation devait se tenir le dimanche 27 janvier, mais a été reporté à la suite du séjour du Nonce Apostolique à Mahajanga pendant une semaine. La cérémonie de passation se déroule à chaque fin de semaine œcuménique, célébrée tous les ans du 18 au 25 janvier.

Le président synodal de la FJKM SP 17, le pasteur Jean-Olivier Rakotomalala succède ainsi au représentant de l'ECAR pour ce mandat de 2019.

Un culte a été célébré pour la tradition. Le représentant de l'Église catholique, dans son homélie, tirée de Saint-Jean 8/12-20, a souligné que les chrétiens n'ont pas beaucoup de foi.

« Est-on en train de remplacer Dieu par un autre dieu ? Nous sommes la lumière, mais nous nous comportons comme l'obscurité, nous cachons cette lumière aux autres. Comme preuve, la corruption est le fléau qui mine notre pays, ainsi que la fornication, l'impureté, l'idolâtrie et la drogue qui asservit les jeunes. Celui qui est baptisé, est responsable et doit l'assumer. D'abord au sein de la famille, dans la société et dans l'Église. Osons faire régner la vérité et la paix car la réalité actuelle est honteuse », martèle le représentant du diocèse de Mahajanga.

« Les actions sociales œcuméniques au sein de la FFKM figureront parmi mes priorités ainsi que la redynamisation de la chorale ou Seta, de l'association des femmes chrétiennes ou Sevkri et surtout la réconciliation nationale ou Sefafim. Nous devons revenir à la source, non pas pour sauver la face mais c'est une vie pour tous. Ce que nous apprenons à l'Église, nous devons l'apporter au monde et non l'inverse », souligne le président synodal, Jean-Olivier Rakotomalala.