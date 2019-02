Madagascar: Football / Ligue 1 - Jonah mérite amplement le trophée de meilleur joueur.

Quatre victoires et deux nuls en saison régulière, suivis de trois succès en phase à élimination directe. Tel est le bilan de l'AS Adema, fraîchement sacrée championne d'Analamanga en restant invaincue, dimanche dernier au stade municipal de Mahamasina.

Au sein de son effectif figure le milieu de terrain Jonah, leader technique et moral de son équipe, qui a reçu le trophée du meilleur joueur de la saison. À l'issue de la finale de dimanche, il s'est félicité d'avoir atteint le premier objectif de l'année : « C'était un match tendu. Le Cosfa est vraiment fort. De notre côté, on n'a jamais cessé de fournir des efforts tout au long de la rencontre. Et voilà, on n'a jamais abdiqué et on a atteint notre premier objectif. »

Face au Cosfa, l'AS Adema a réussi à renverser une situation périlleuse. Elle était menée au score à la pause. Elle a réussi à égaliser en fin de seconde période, avant de s'imposer à l'issue de la séance de pénaltiés.

« Le premier but, c'est un contre-son-camp. Dans les vestiaires, pour les encourager, j'ai dit à mes coéquipiers que c'est nous-mêmes qui avions marqué, et qu'il fallait qu'on marque aussi de l'autre côté », poursuit le capitaine à ce propos.

Si les Verts trônent aujourd'hui sur la Ligue 1, c'est en grande partie grâce aux prestations de Jonah. Il a su mener les siens jusqu'au sacre, grâce à « son sens du leadership », souligne ses coéquipiers.

La ligue d'Analamanga n'a pas manqué de récompenser ses performances tout au long de l'exercice. C'est ainsi qu'il a été élu meilleur joueur. « Je suis très content. Franchement, je ne m'y attendais pas. Le principal objectif était de gagner le titre pour l'équipe. C'est encore mieux si une distinction individuelle vient accompagner notre victoire », s'exclame-t-il.

L'AS Adema, dont le coach Johnny Rakotomanana a aussi été élu meilleur entraineur de Ligue 1, représentera Analamanga en Champions League, cette année (ndlr : le Cosfa aussi est qualifié). Et bien évidemment, le club d'Ivato espère briller une nouvelle fois.

Pourquoi pas réaliser un doublé ou même un triplé carrément si l'on rajoute la coupe nationale ? « Je crois vraiment qu'on pourra aller loin en Champions League. Au fur et à mesure que les matches viendront, les joueurs prendront plus de rythme et monteront en puissance », présage-t-il.

Tennis de table - Jeux des Iles - Les joueurs à désigner