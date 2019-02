Cote d'Ivoire: Rhdp - Amichia et Donwahi expliquent leurs choix aux "Treichvillois"

Le maire de Treichville, François Amichia, était à l'honneur le 23 février 2019 à la place Ahoubé. Les populations de sa cité, pour ses actions en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie et du développement engagées pour changer qualitativement le visage de la commune " N'Zassa", lui ont rendu un vibrant hommage.

C'est le mouvement Appel des treichvillois pour le bien-être social (Atbc) qui a initié cette journée de reconnaissance.

Sanogo Ben Mohamed, le président dudit mouvement, par la voix des populations sorties massivement ce jour, a manifesté au premier magistrat de leur commune son soutien indéfectible dans le combat qu'il mène pour faire triompher le Rhdp et vulgariser les valeurs de l'houphouétisme que sont la paix, le dialogue et le pardon.

« Nous les femmes, les hommes et les enfants seront toujours engagés à vos côtés dans tous les combats. Nous sommes prêts pour vous en tout lieu et en toute circonstance », a-t-il assuré au nom de la foule qui avait effectué le déplacement au lieu de la cérémonie.

Touché par ces mots et la volonté de ses administrés de faire corps avec lui, François Amichia a remercié les femmes, hommes et jeunes de sa commune pour « l'acte inqualifiable » et réconfortant qu'ils ont posé.

Il leur a ensuite expliqué les choix qui l'ont guidé à adhérer au Rhdp. « Je suis un enfant de Félix Houphouët-Boigny.

J'ai grandi avec sa philosophie et son esprit. Il nous a appris la tolérance, le dialogue, la paix et le développement. Et partout où des efforts doivent aboutir à la paix, je serai toujours présent », a-t-il justifié.

Pour lui, c'est dans le souci de faire régner la paix en Côte d'Ivoire que le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda, avaient pensé et créé le groupement politique Rhdp. Il a regretté qu'en dépit du travail colossal effectué par cette coalition, le doyen des partis politiques se soit retiré de l'alliance.

« Aujourd'hui, le Président Ouattara nous demande de continuer ce que nous avons entamé, de poursuivre ce que lui et son grand frère avaient commencé en 2005. Son grand frère dit qu'il ne peut pas continuer.

Un groupe de militants du Pdci avec à sa tête le vice-Président Daniel Kablan Duncan disent que les enfants de Houphouët-Boigny ne peuvent pas se diviser une fois encore, car chaque fois qu'ils se séparent, il y a un problème.

Nous nous sommes donné comme mission le rapprochement de ces deux grands pour qu'ils parlent d'unité au sein de la grande famille des houphouëtistes. Voilà pourquoi nous avons créé le Pdci Renaissance », a-t-il fait savoir.

Coordonnateur du Pdci-Renaissance de la région de la Nawa, Alain Richard Donwahi, parrain de la cérémonie, lui, a indiqué que le Rhdp a permis de consolider la paix, stabiliser le pays.

Raison pour laquelle, il a souhaité que les leaders, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se retrouvent et permettent à la Côte d'Ivoire de continuer sa marche vers le développement