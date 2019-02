Maroc: CAF CC - Berkane et Nkana ont mangé du lion

Alors que le Raja et Zamalek marquent le pas, Berkane et Nkana ont pris les commandes des groupes "A" et "C" à la faveur de leurs superbes victoires: 4-2 pour le premier dans le derby marocain, et 3-1 pour le second aux dépens de l'Asante à l'occasion de la 3e journée de la phase des groupes de la coupe de la Confédération de la CAF Total disputée dimanche 24 février.

Le RAC, tenant du trophée clôture donc la phase aller des groupes à la dernière place (2 points), derrière ses compatriotes de Berkane et Agadir.

A domicile, devant des Berkanis en état de grâce, les Rajaouis n'ont pas résisté à la tornade de la révélation de cette première partie, malgré un doublé de leur buteur patenté Mohsen Iajour.

De son côté, Zamalek a longtemps souffert avant d'arracher un point contre les Angolais de Petro Atletico qui doivent se mordre les doigts. C'est le 2e nul consécutif at-home des copains de Ferjani Sassi.

Même cas de figure pour le Club Sportif Sfaxien (groupe "B") qui a gâché à domicile de nouveaux points précieux en se faisant accrocher une 2e fois de suite sur sa pelouse du Mhiri dans la capitale du Sud tunisien.

Les Burkinabe de Salitas ont su tenir le choc (0-0) lors de ce déplacement pourtant compliqué.

En revanche, les Tunisiens de l'Etoile Sportive du Sahel ont signé leur premier succès de la phase de poules face à des Nigerians d'Enugu qui n'ont pas démérité.

Dans la poule "D", les Kenyans de Gor Mahia prennent le pouvoir à la faveur de leur succès face aux Algériens de Hussein Dey (2-0) sur deux buts inscrits dans les dix dernières minutes.

Dimanche 3 mars, on jouera la 4e journée de la coupe de la Confédération de la CAF Total.