Algérie: Sécurité routière - Accord de partenariat entre le CNPSR et le Groupe Renault

Alger — Un accord de partenariat et de coopération a été signé, lundi à Alger, entre le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) et le groupe Renault.

Signée par Ahmed Naït El Hocine pour le CNPSR et M. André Abboud, pour le groupe Renault, cette coopération vise à raffermir les liens de partenariat entre le Centre et le constructeur automobile français, et ce à travers l'intensification des campagnes de sensibilisation, la diversification des moyens de sensibilisation aux risques des accidents de la route et la conjugaison des efforts des deux parties pour la promotion de la sécurité routière parmi les usagers de la route, et plus particulièrement les conducteurs.

S'exprimant en marge de la cérémonie de signature, M. Naït El Hocine a fait savoir que cette opération intervenait dans le cadre de "la mise en œuvre des orientations" du ministère de l'Intérieur portant "adoption de l'approche de la vision participative concernant le dossier de la sécurité routière", avec la collaboration de toutes les instances notamment les sociétés activant dans le domaine de la fabrication et de montage de véhicules.

Ce type de partenariat sera prochainement élargi pour concerner d'autres marques de véhicules en Algérie, a indiqué le même responsable, affirmant que cette démarche permettra d'intensifier et d'améliorer le travail de sensibilisation aux dangers des accidents de la route qui font des milliers de morts chaque année.

L'accord de partenariat avec Renault sera concrétisé à travers l'intensification des efforts collectifs pour faire face à la violence routière notamment pendant le mois du "Ramadhan", la rentrée sociale, les intempéries et la saison estivale connaissant un déplacement plus important des citoyens.