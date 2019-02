Afrique de l'Ouest: Bourse - L'action Coris Bank International continue de se déprécier et affiche un repli de 15,47% par rapport à l'entame de l'année

Selon le rapport d'analyse boursière de l'Agence panafricaine de notation basée à Abidjan Bloomfield Investment , la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a terminé la semaine du 18 au 22 Février 2019 en hausse, en affichant 158,88 points pour l'indice BRVM 10 (+0,49%) et 167,92 points pour l'indice BRVM Composite (+0,17%).

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 4 723 milliards de francs CFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 904 millions de francs CFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Services Publics » (46%) et « Finances » (33%).

Le titre BANK OF AFRICA BN réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 24,05%, tandis que le titre FILTISAC CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 12,50%.

Sur le marché des matières premières, le cours du pétrole brut poursuit sa hausse (+2,29%) tandis que le cours du palmier à huile termine la semaine en baisse (-2,91%).

L'action Coris Bank International a enregistré une moins-value de 13,05% en 2018

Sur le marché des actions, alors qu'elle terminait l'année 2017 dans le vert, l'action Coris Bank International a enregistré une moins-value de 13,05% en 2018, et cela malgré la hausse de 50% du dividende par action distribué au cours de cette année. En 2019, sur les deux premiers mois de l'année, l'action Coris Bank International continue de se déprécier et affiche une valeur de 7 350 FCFA au 22 Février, soit un repli de 15,47% par rapport à l'entame de l'année. Une telle situation pourrait s'expliquer par le fait que le rendement net du titre (entre 3,86% et 4,6% depuis le début de l'année) soit l'un des plus faibles du secteur Finances.

En ce qui concerne les performances de la banque, elles apparaissent satisfaisantes au terme du troisième semestre 2018, favorisée par la relance de l'activité économique au Burkina Faso. Le produit net bancaire et le résultat net sont en hausse respectivement de 21,26% et 13,94%, en comparaison avec leur niveau de fin septembre 2017. Sur la même période, la banque enregistre également l'augmentation respective de 27,45% et 24,44% des crédits et dépôts de la clientèle.

La clôture de l'exercice 2018 augure ainsi de bonnes perspectives pour la banque. Toutefois, note l'économiste en chef de Bloomfield Investment , la politique de dividende sera déterminante pour l'évolution du cours de l'action sur le marché durant l'année.