Sénégal: Présidentielle 2019 - Macky et Mbacke - «Je t'aime, moi non plus !»

Le président sortant, Macky Sall est donné perdant dans le département de Mbacké par les premières tendances issues de quelques bureaux de ce bastion du Mouridisme. En cas de confirmation, ce résultat prouverait si besoin en était, la résistance de Mbacké au candidat de la mouvance présidentielle qui peut pourtant se targuer d'énormes réalisations dans cette localité.

Entre le président de la République sortant, Macky Sall et le département de Mbacké, on pourrait vraiment dire que c'est une histoire de «Je t'aime ! Moi non plus !». En effet, considéré comme l'une des plus importantes localités en terme de son poids électoral (troisième ville après Dakar et Thiès) mais aussi de sa prestige (capitale du Mouridisme), le département de Mbacké a toujours fait l'objet de grande convoitise de la part des acteurs politiques notamment les différents régimes qui se sont succédé au Sénégal à chaque scrutin.

Seulement, ce département semble plus que jamais entrer dans la résistance contre le patron de l'actuel régime en place depuis 2012. Pour cause, d'après les premières tendances de l'élection présidentielle du 24 février dernier issues de certains bureaux de vote témoins dans le département de Mbacké qui polarise la ville religieuse de Touba, le candidat de la coalition Idy 2019, Idrissa Seck serait en pole position pour remporter largement le vote dans ce bastion du mouridisme.

Une victoire qui tranche d'avec davantage le bilan du président sortant et candidat de la coalition majoritaire, Benno Bokk Yaakar, Macky Sall dans cette localité. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le candidat de BBY a toujours peiné à se faire «adopter par les Mbacké-Mbacké».

Après sept ans de gouvernance à la tête du Sénégal, Macky Sall a presque perdu toutes les élections dans le département de Mbacké notamment la ville de Touba qui n'a jamais voté pour lui. Des élections locales de 2014 en passant par le référendum du 20 mars 2016. Le 30 juillet 2017, sa coalition Benno Bokk Yaakar a été battue lors des élections législatives par la coalition Gagnante Wattù Senegaal qui avait comme tête de liste nationale, l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade avec 50.071 voix contre 37.073 suffrages.

Aujourd'hui encore, deux ans après 2017, c'est le président du parti Rewmi, Idrissa Seck qui serait le point de faire subir un nouveau revers au patron du régime en place. Ce, en dépit des réalisations que lui et ses partisans se sont toujours targuées dans la ville religieuse ces derniers temps dont la plus importante reste sans nul doute, l'autoroute Ila Touba, avec une inauguration en pleine période de précampagne électorale pour la présidentielle du 24 février dernier. A cela, il faut également cité entre autres, le montant de 50 milliards de francs Cfa que le régime dit avoir injectés dans l'assainissement de certaines artères de la ville et qui a beaucoup contribué à l'amélioration du cadre de vie des populations. Les 7 milliards de francs Cfa investis dans la mosquée de Massalikoul Jinane pour prendre en charge le volet de la voirie et l'éclairage. Sans occulter les 40 milliards dégagés pour la construction de l'hôpital Khadim Rassoul toujours en chantier depuis 2015.