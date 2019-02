Madagascar: Fiscalité - Vers une révision du taux de la TVA

Le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandrato s'intéresse au plus haut point à tout ce qui a trait à la bonne gouvernance des finances publiques et de la fiscalité.

Les initiatives pour la bonne gestion des finances publiques et l'augmentation des recettes se poursuivent au sein de l'exécutif en général et du ministère de l'Economie et des Finances en particulier.

« L'heure n'est plus aux tergiversations, nous devons mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour une meilleure gestion des finances publiques, et améliorer le niveau des recettes publiques ». C'est ce qu'a réitéré, hier, le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato, lors d'un point de presse tenu en marge de l'atelier sur le programme académique de l'Executiv Master Taxation (EMT) qui s'est tenu, hier à l'Hôtel Le Louvre Antaninarenina.

Amélioration. Parmi les mesures à prendre figure la révision du taux de la TVA. Le Grand Argentier n'a pas encore donné des détails sur cette mesure fiscale, mais elle tendra probablement vers l'amélioration des recettes tirées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. « Les efforts seront axés sur l'amélioration de la collecte de la TVA » a précisé le ministre qui met également en priorité l'élaboration de la loi de finances rectificatives qui sera très prochainement adoptée. « Les réformes seront poursuivies afin d'adapter les actions en vue de la réalisation de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar ». Bref la bonne gouvernance des finances publiques et de la fiscalité est actuellement au centre des actions du ministère de l'Economie et des Finances. Sur ce point d'ailleurs, le ministre de l'Economie et des Finances a également annoncé que la préparation de la loi de finances pour 2020 est déjà en cours.

Renforcement de capacités. Pour en revenir à l'atelier sur le programme académique de l'EMT ou Master Exécutif en Fiscalité, plusieurs pays africains anglophones et francophones y participent. Il s'agit d'un atelier destiné notamment à examiner l'exécution de la formation pour 2019. Le Master Exécutif en Fiscalité est un programme académique bilingue (français et anglais) destiné au renforcement de capacités des cadres des administrations fiscales. Il s'agit d'un programme axé sur l'obtention de connaissances spécialisées, de gestion et de leadership. Pour le moment deux fiscalistes malgaches ont eu le privilège de participer à ce Master. A noter, la présence, au cours de cet atelier du Directeur Général des Impôts, Razafindrakoto Iouri Garisse, et de Monkam Nara, Directrice de Recherche au sein de l'African Tax Administration, organisatrice de l'atelier.