Madagascar: Lu pour vous Madagascar et ses habitants - journal d'un séjour de quatre ans dans l'île

Ce livre a été écrit, comme l'indique le titre, à la manière d'un journal, au jour le jour, dans les intervalles de loisir que laissait à l'auteur une vie très occupée .

Il ne faut donc pas s'attendre à y trouver un ordre méthodique et un plan rigoureusement suivi. Nous sommes attachés à conserver dans la traduction ce caractère simple et familier, qui n'ôte en rien à l'intérêt et au charme du récit. L'auteur s'accuse lui-même, dans sa préface, de quelques répétitions, provenant de la manière dont l'ouvrage a été composé ; nous avons cherché à les faire disparaître dans notre travail; mais nous ne répondrions pas qu'il n'en soit resté quelques-unes. Il en est même que nous avons conservées avec intention, parce que l'auteur, en se répétant, ajoute presque toujours quelque détail nouveau, que nous aurions regretté de sacrifier. Un des traits caractéristiques de ce livre est l'abondance, par fois minutieuse, des détails.

Les Anglais apportent dans leurs observations une exactitude, une patience, un scrupule qui ne sont pas dans les habitudes des écrivains français ; quand ils tiennent un sujet, ils ne l'abandonnent pas qu'ils ne l'aient étudié sous toutes ses faces, creusé dans ses moindres détails, et mesuré dans toutes ses dimensions s'il s'agit d'un objet matériel ; aussi, quand on a lu une de leurs descriptions, connaît-on parfaitement ce dont ils parlent. Ceux-là pourront en juger qui liront ce livre; et nous espérons qu'ils trouveront, comme nous, un sérieux intérêt dans ces tableaux si consciencieux et si fidèles, vraies photographies à la plume. L'auteur s'étend avec une complaisance particulière sur les détails relatifs à la construction des maisons, ce qui s'explique par sa profession d'architecte.

Il avait été envoyé à Madagascar par la société des Missions de Londres, pour construire des églises destinées à perpétuer la mémoire des chrétiens indigènes morts pour la foi, pendant les persécutions qui marquèrent le règne de la sanguinaire Ranavalona. Ces églises commémoratives, au nombre de quatre, devraient être érigées sur les divers points de la capitale où les martyrs furent mis à mort. Ce fut à l'occasion de cette mission, qui retint M. Sibree à Tananarive pendant quatre ans, qu'il écrivit ce livre, dans lequel son œuvre spéciale n'occupe qu'une place très secondaire. On y sent d'un bout à l'autre, à côté d'un aimable enjouement, un souffle de vie chrétienne qui fait du bien à l'âme, et qui impressionne doublement sous une plume laïque.

L'auteur, comme tous les hommes foncièrement bons, est optimiste ; il s'attache à découvrir et à mettre en lumière, de préférence, les bons côtés du sujet de son étude; on sent qu'il aime la nation malgache, et il la fait aimer à ses lecteurs.