Madagascar: Une détermination qui paiera tôt ou tard

C'est à bras le corps que le Premier ministre s'est saisi de tous les problèmes qui se posent en ce moment à la nation.

Les décisions prises sont courageuses et bousculent des habitudes adoptées depuis longtemps. Cette fermeté manifestée fait des mécontents, mais elle est la traduction de la bonne gouvernance annoncée par le président de la République lors de la campagne électorale. Elle touche tous les domaines et on ne sait pas comment il va réussir à renverser toutes ces citadelles qui se sont constituées.

L'insécurité, la corruption ou l'énergie, autant de problèmes auxquels le Premier ministre veut s'attaquer. Les annonces et les prises de position ont été spectaculaires. Cet activisme effréné ne se mesure pas encore en termes d'efficacité, mais on ressent une volonté d'agir qui diffère de l'immobilisme d'avant. La situation est cependant beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On ne peut pas changer des mentalités et des habitudes qui se sont installées au fil du temps. La fermeté dont fait preuve le Premier ministre ne pourra avoir d'effet qu'à long terme car il est difficile de briser la force d'inertie de toute une administration. Le chef du gouvernement paie de sa personne, en allant sur le terrain. La démarche est saluée par l'opinion, mais cette dernière sait bien que les problèmes ne disparaîtront pas tout de suite. Il en est ainsi de celui de l'énergie. Les contrats avec les fournisseurs sont courageusement dénoncés.

Le ministre de l'Energie, puis le Premier ministre ont haussé le ton. Ils n'en sont pas encore arrivés à taper du poing sur la table, mais la fermeté des propos laisse penser que les négociations qui vont s'engager seront tendues. Peuvent-ils avoir gain de cause ? Le doute subsiste car ce sont des sociétés puissantes qui ont dicté leurs conditions depuis. L'Etat malgache lui-même ne peut pas les faire plier. Dans tous les domaines, le statu quo ne peut pas persister. La volonté et la détermination de changer le cours des choses paieront tôt ou tard.