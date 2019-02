Madagascar: Salon des études internationales - Des destinations variées à découvrir

Allemagne, Australie, France, Angleterre, Indonésie, Maurice, Inde... Les possibilités de destination sont nombreuses à s'offrir aux futurs visiteurs du prochain « Salon des études internationales » qui se tiendra cette semaine à l'hôtel Carlton.

Ce rendez-vous proposé depuis de nombreuses années par « Madajeune » en est à sa dixième édition. Ce vendredi 1er mars et le samedi 2 mars 2019, ce salon sera le lieu de rassemblement d'une dizaine d'exposants étrangers où les universités et centres d'orientation étrangers viendront à la rencontre des étudiants malgaches. Une occasion pour ces derniers de découvrir les détails sur les possibilités de poursuivre des études à l'étranger, les modalités d'échanges, les filières d'excellence de chacune des destinations proposées. Cette plateforme permettra ainsi d'en savoir davantage sur le fonctionnement des études supérieures, le financement des études, les cours de langues, le voyage, l'hébergement, etc. Destiné à tout public, mais plus particulièrement aux étudiants et les professionnels intéressés par un cursus international, « ce salon visera à recruter des étudiants malgaches pour les universités et les grandes

Ecoles étrangères et à créer des partenariats entre les établissements supérieurs malgaches et étrangers », explique-t-on du côté de « Madajeune ».

Comme à l'accoutumée, des conférences à thèmes seront, cette fois encore, proposées aux visiteurs. Ce sera pour le premier jour du salon, 1er mars de 9h à 17 sans interruption. Parmi les thèmes pouvant intéresser nombre de jeunes malgaches figurent « Les études en Australie » ; « Les métiers de l'aérien » ; « Etudier en France : conseils et procédures », « Les études à Maurice », etc. Les participants et exposants à ce salon apporteront les réponses aux questions que se posent les visiteurs.